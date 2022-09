Saat Diminta Jadi Pengacara Ferdy Sambo dan Istri, Hotman Paris Mengaku 3 Hari Tak Bisa Tidur

"Memang benar Hotman Paris diminta oleh Pak Sambo untuk menjadi pengacaranya, juga diminta untuk jadi pengacara ibu PC, itu benar," ujar Hotman

SERAMBINEWS.COM - Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua HUtabarat atau Brigadir J pada 8 Juli 2022 masih menjadi sorotan.

Pelaku utama pembunuhan ini merupakan atasan tempat korban tinggin mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

Ia menjadi tersangka bersama istrinya, Putri Candrawathi, dan tiga ajudan lainnya.

Pengacara kondang, Hotman Paris mengaku dirinya tidak bisa tidur selama tiga hari setelah diminta menjadi pengacara dari mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo dan istrinya yaitu Putri Candrawathi.

Pada saat ditawari, Hotman Paris mengaku mengalami dilema saat diminta untuk membela Ferdy Sambo dan Putri dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

"Memang benar Hotman Paris diminta oleh Pak Sambo untuk menjadi pengacaranya, juga diminta untuk jadi pengacara ibu PC, itu benar," ujar Hotman Paris dalam program Heart to Heart yang ditayangkan di YouTube Trans TV, Rabu (7/9/2022).

"Saya tiga hari tidak bisa tidur untuk mengatakan yes or no," imbuhnya.

Hotman Paris pun membandingkan kasus ini dengan kasus OJ Simpson yang dianggapnya dapat membuat karier pengacara yang menanganinya akan semakin melejit.

"Dari segi kasus, ini a dream case bagi seorang lawyer, ini adalah kasus di dunia mana pun membuat lawyer jadi populer," tuturnya.