Mapan Kopdar dengan Mitra Usaha, Beri Dukungan untuk Masyarakat di Jawa dan Sumatera

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Mapan, sebuah startup Indonesia yang memiliki misi untuk meningkatkan akses layanan finansial, kualitas hidup, dan pendapatan masyarakat Indonesia melalui teknologi, baru saja mengadakan ‘kopi darat (kopdar)’ atau pertemuan tatap muka dengan para mitranya di sejumlah provinsi yaitu Aceh, Lampung, Medan, Palembang, serta Jawa Barat.

Acara ini berlangsung selama bulan Juli hingga Agustus 2022, dengan nama “Kopdar Mitra Usaha Mapan (MUM)” yang diikuti oleh lebih dari 500 peserta.

Ada pun target utama dari acara ini adalah perempuan di usia produktif, baik yang belum berkeluarga maupun ibu rumah tangga.

Berkolaborasi dengan beberapa mitra Mapan seperti Tupperware, Sophie Martin, dan Al-Qolam, acara ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar mitra usaha Mapan.

Pertemuan itu sekaligus mengadakan sesi pembekalan berupa sharing session bagi mereka yang telah mendapatkan penghasilan besar melalui usahanya di Mapan, hingga membuahkan dampak baik bagi keluarga serta lingkungan.

Sharing session ini diisi penjelasan mengenai cara menjadi seorang perempuan dan ibu rumah tangga yang produktif, tips dan trik memperluas jaringan, serta memperkenalkan layanan dan komunitas Mapan ke masyarakat yang lebih luas.

Baca juga: Sudah Miliki 3 Juta Pengguna, Aplikasi Mapan Siap Layani Warga Aceh, Ini Layanannya

Harapannya mereka dapat memanfaatkan layanan Mapan untuk membantu mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan diakhiri dengan sesi diskusi sesama MUM.

Direktur PT Hidayah Insan Mulia (Al-Qolam), Khamis mengatakan, pihaknya melihat Mapan sebagai perusahaan besar berbasis komunitas digitalyang sangat berpotensi untuk memperbesar penetrasi pasar dari produk yang mereka hasilkan.

Selain itu, katanya, Mapan juga mempunyai visi yang hampir sama dengan pihaknya, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat indonesia.

“Bekerja sama dengan Mapan selama ini menjadikan jangkauan pemasaran kami menjadi jauh lebih luas,” ujarnya.

Shella Huliselan selaku Chief Retail Officer The Self Inc (Sophie Martin) mengatakan, selama dua bulan bergabung bersama Mapan Arisan, The Self Inc telah mendapatkan dampak positif dari segi penjualan yang meningkat hingga 20