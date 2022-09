Setelah Menikah, Aurel Hermansyah Puji Sang Ayah Anang Hermansyah: Kok Bisa Seorang Bapak Begini

Setelah menggelar acara tedak siten untuk Ameena Hanna Nur Atta, Aurel Hermansyah memberikan pujian untuk sang Pipi, Anang Hermansyah.

SERAMBINEWS.COM - Aurel Hermansyah mengagumi sang Ayahnya, Anang Hermansyah.

Ia mengaku ada hal yang membuat dirinya begitu membanggakan sosok Pipinya.

Setelah menggelar acara tedak siten untuk Ameena Hanna Nur Atta, Aurel Hermansyah memberikan pujian untuk sang Pipi, Anang Hermansyah.

Anang selalu hadir di momen bahagia putri sulungnya itu.

Aurel menyebut Ayahnya adalah sosok Bapak yang sangat baik.

Ia mengaku sampai merasa malu karena minder ada sosok Bapak sebaik Anang Hermansyah.

Pujian itu dibagikan Aurel melalui Insta Story-nya pada Senin lalu (26/9/2022).

"Thankyou Dad for everything..

you're the best dad ever! @ananghijau kadang gabisa berkata2 lagi..