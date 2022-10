Anies Baswedan Capres 2024 dari Partai Nasdem, Survei: Elektabilitas Ganjar dan Prabowo Tertinggi

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi diusung oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pada Senin (3/10/2022) di Nasdem Tower, Jakarta.

"Pilihan capres Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah akhir Nasdem memberikan seorang sosok Anies Baswedan," ujarnya.

Paloh beralasan, pemilihan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 karena tidak ada sosok yang lebih baik dari dia menurut Nasdem.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya: Why not the best?" kata Surya Paloh.

Kendati demikian, Anies Baswedan harus mendapat restu dari partai koalasi untuk bisa maju sebagai calon presiden 2024.

Karena Partai Nasdem tak bisa sendirian mengusung Anies Baswedan maju sebagai capres 2024 karena terganjal Presidential Threshold 20 persen.

Hasil Survei

Sementara itu, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, Anies Baswedan bukan menjadi sosok yang paling tinggi elektabilitasnya.