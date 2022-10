Jurnalis Warga Banda Aceh Ikuti Workshop tentang Kepemiluan dan Jurnalistik

For Serambinews

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM - Sepuluh jurnalis warga di Banda Aceh mendapatkan pembekalan terkait isu-isu kepemiluan dan keterampilan jurnalistik dalam kegiatan workshop bertema Warga Berdaya Pelopor Pemilu Jujur dan Adil.

Workshop berlangsung dua hari, Rabu dan Kamis, 5—6 Oktober 2022 di Aula Klinik Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Banda Aceh.

Workshop ini menghadirkan empat narasumber. Pada hari pertama tampil Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Tgk Akmal Abzal, yang menyajikan topik Pemilu Berkeadilan.

Berikutnya, Riswati, Direktur Eksekutif LSM Flower Aceh, yang membahas topik Pemilu yang Inklusif dan Humanis.

Pada hari kedua, peserta workshop dibahani oleh Koordinator Forum Aceh Menulis (FAMe), Hayatullah Pasee, yang menyampaikan materi tentang Teknik Menulis dan Meliput Karya Jurnalis Warga.

Kemudian, Yarmen Dinamika dari Harian Serambi Indonesia menyampaikan materi penutup, yakni tentang Kode Etik dan Keselamatan Jurnalis Warga Meliput Isu Pemilu.

Koordinator Jurnalis Warga Banda Aceh, Ihan Nurdin, mengatakan workshop ini merupakan rangkaian awal dari kegiatan yang didukung oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) yang berkolaborasi dengan Perludem untuk program The Asia-Pasific Regional Support for Election and Political Transitions (RESPECT) hingga Januari 2023.

Sepuluh warga yang direkrut berasal dari berbagai latar belakang seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, guru, pekerja sosial, hingga bloger.

“Pembekalan ini menjadi penting bagi para jurnalis warga untuk memahami isu-isu pemilu, khususnya dalam menyongsong pemilu 2024 dan pentingnya memiliki dasar keterampilan jurnalistik sebelum melakukan tugas-tugas jurnalistik di lapangan,” ujar Ihan kepada Serambinews.com di Banda Aceh, Jumat (7/10/2022) sore.