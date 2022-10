12 Kisah Menakjubkan Mukjizat Nabi Muhammad SAW, Bisa Membelah Bulan hingga Isra Miraj

SERAMBINEWS.COM - 12 Rabiul Awal pada penanggalan hijriah merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam kalender masehi, tahun ini peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW jatuh pada tanggal 8 Oktober 2022.

Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah untuk menuntun umat di dunia.

Ada banyak kisah kebaikan yang patut diteladani dari Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad SAW lahir pada abad ke-6, di tengah kondisi masyarakat Arab yang telah jauh menyimpang dari ajaran Allah yang dibawa oleh para nabi terdahulu.

Saat menginjak usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul yang membawa risalah terakhir yang akan berlaku hingga akhir zaman.

Sejak itulah perjuangan Rasulullah dalam menyiarkan ajaran Islam dimulai dan berakhir saat wafatnya pada 8 Juni 632 M.

Diangkat menjadi Rasul, Allah memberikan kemampuan atau mukjizat yang begitu luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW.

Mukjizat ini akan mendukung kebenaran kenabian untuk para Nabi dan Rasul-Nya. Maksud lainnya adalah melemahkan lawan dan musuh jika hanya merugikan dan membahayakan umat Muslim.

Ada banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW, dikutip Serambinews.com dari Gramedia.com, berikut 12 mukjizat Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam buku berjudul "Kumpulan Mukjizat Nabi Muhammad SAW - Memuat 300 Mukjizat Rasulullah" yang ditulis oleh Badiuzzaman Said Nursi.