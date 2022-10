Pemko Langsa Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, Hadirkan Penceramah Habib Hasan dari Lombok

Habib Hasan Bin Zein Alaydrus dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, saat mengisi ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Agung Darul Falah Langsa, Sabtu (8/10/2022)

Peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW menghadirkan penceramah Habib Hasan Bin Zein Alaydrus dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Pemerintah Kota atau Pemko Langsa, Sabtu (8/10/2022) menggelar peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Tahun 1444 Hijriah/2022 Masehi, di Masjid Agung Darul Falah Langsa.

Hadir para Asisten dan Staf Ahli di Lingkungan Setdako Langsa, Rektor IAIN Langsa, dan Rektor Universitas Samudra Langsa, para Pimpinan Instansi Vertikal, para Kepala OPD, ASN, dan ratusan masyarakat Kota Langsa.

Pj Wali Kota Langsa, Ir Said Mahdum Majid, mengatakan makna yang paling mendasar dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengevaluasi sejauh mana Uswatun Hasanah yang melekat pada diri Rasulullah SAW dapat diteladani dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

"Sungguh merupakan kerugian, apabila acara seperti ini tidak mampu mengubah perilaku kita ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, baik dalam tataran ibadah secara vertikal maupun horizontal melalui peningkatan iman dan taqwa," kata Pj Wali Kota.

Said Mahdum juga menambahkan, keteladanan Rasulullah SAW yang saat ini hampir hilang harus dihidupkan lagi yang diawali dengan menjalin silaturahmi, mempererat rasa kebersamaan, persaudaraan, dan gotong-royong.

Mengingat masyarakat kita saat ini dirasakan sudah mulai kurang peduli lagi terhadap lingkungan, banyak yang tidak memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Padahal Islam merupakan agama yang mengajarkan ketertiban, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan, sebagaimana sabda Rasul dalam sebuah hadist bahwa “kebersihan itu adalah sebagian dari iman”.

Sedangkan Habib Hasan Bin Zein Alaydrus, inti dalam ceramahnya menyampaikan tentang masa kelahiran dan perjalanan hidup serta perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam membawa ajaran agama Islam di muka bumi ini. (*)

