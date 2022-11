Mahasiswa USK Juara 1 dalam Perlombaan Festival Seni Quran Nasional (FSQN) Cabang Khattil Quran

For Serambinews.com

SERAMBINEWS.COM - Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) Raizil Alghiffari berhasil meraih juara 1 pada perlombaan Festival Seni Quran Nasional (FSQN) cabang Khattil Quran; Hiasan Mushaf.

Prestasi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Syiah Kuala (EKP USK) itu diperoleh di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang menjadi penyelenggara yang berlangsung tanggal 20 September hingga 30 Oktober 2022.

“Saya langsung tertarik dan mendaftarkan diri untuk mengikuti perlombaan ini setelah menerima informasi dari seorang teman yang berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta pada awal September lalu,” kata Raizil pada siaran pers diterima Serambinews.com, Rabu (2/11/2022).

Dalam perlombaan ini, peserta diminta untuk mengirimkan video dengan durasi 5-10 menit yang mencakup pembuatan karya dari awal hingga selesai.

Raizil Alghiffari berhasil meraih juara 1 pada perlombaan Festival Seni Quran Nasional (FSQN) cabang Khattil Quran; Hiasan Mushaf. (For Serambinews.com)

Semua peserta Khattil Quran diwajibkan sudah mengirimkan video dan foto bersama karya sebelum tanggal 25 September 2022.

Pada cabang ini tidak diadakan babak penyisihan atau pengiriman karya bersifat final.

Acara penutupan diadakan pada tanggal 30 Oktober 2022 melalui virtual zoom, yang juga ditayangkan di channel youtube Pena Haska.

Pada pukul 10:30 WIB, setelah acara penutupan selesai, pengumuman pun diumumkan. Raizil berhasil meraih juara 1 pada ajang nasional ini.

Juara kedua diraih oleh UIN KH Abdurrahman Wahid, Pekalongan, diikuti oleh UIN Sunan Gunung Jati, Bandung.

“Alhamdulillah, saya sangat tidak menyangka dapat meraih juara 1 mengingat terdapat 56 total peserta di cabang yang saya ikuti ini. Ucapan terima kasih saya sebesar-besarnya kepada orang tua saya, para guru & dosen, keluarga, dan teman-teman yang telah mendukung serta mendoakan. Thanks a lot to Universitas Syiah Kuala and Economic Development,” tuturnya.

Raizil sendiri sebelumnya juga pernah mengikuti berbagai lomba kaligrafi mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi semasa SMP dan SMA, baik MTQ maupun lomba yang diadakan oleh sekolah lain atau universitas.

Ia juga telah berhasil meraih juara di beberapa lomba kaligrafi.

Salah satunya adalah meraih juara 1 Khattil Qur'an cabang Dekorasi di MTQ Mahasiswa Nasional 2022, bulan Maret lalu.

Adapun pada lomba FSQN ini merupakan lomba tingkat nasional kedua yang diikuti semasa menjadi mahasiswa.

Untuk diketahui, terdapat lima cabang perlombaan keseluruhan dalam ajang FSQN ini. USK mendaftarkan dua orang kandidat dalam cabang Khattil Qur'an cabang hiasan Mushaf.(*)

