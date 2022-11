Malam Ini, Koetaradja Music Festival Digelar di Taman Budaya

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh akan menggelar Koetaradja Music Festival selama dua hari, 7-8 November 2022 di Taman Budaya, Banda Aceh.

Malam ini, Senin (7/11/2022) festival itu akan dibuka dengan penampilan sejumlah musisi.

Festival musik ini akan menghadirkan musisi-musisi kenamaan Aceh, dengan menyuguhkan karya terbaiknya.

Selama dua hari, mereka yang akan tampil yaitu Elbono, Joel Pasee Feat Bur’Am, Purnama And The Rolled Pumpkins, Orang Utan Squad, Seuramoe Reeggae, Agung Perdana, Tengku Ranup, D’Blue Project, Heri Wardana, Ulfa Khaliqa, Zulfikar Kirbi, Semuka, The Budhi, Tuha 8, Thread Needle, Origon, Dan Tereza.

Pada hari pertama, event akan dimulai sejak pukul 16:00 WIB hingga pukul 22:00 WIB. Sedangkan hari kedua, dimulai pukul 14:00 WIB hingga pukul 22:00 WIB.

Kepala Bidang Seni dan Bahasa Disbudpar Aceh, Nurlaila Hamjah mengatakan, Koetaradja Music Festival akan memberi panggung untuk para seniman dan musisi Aceh.

Selama dua hari, musik etnik, reggae, hingga pop akan mewarnai panggung festival in.

Tak hanya menyajikan performa musisi, festival ini juga menghadirkan Bazar Merchandise Musisi, pameran koleksi kaset, live podcast radio, sharing session, bazar kuliner, hingga arena coffee truck.

Nurlaila menjelaskan, lewat festival ini, Disbudpar Aceh ingin memberikan wadah bagi para pegiat musik Aceh untuk menunjukkan karya-karyanya.

Selain itu, ajang ini juga ingin memberikan hiburan bagi masyarakat dan penikmat musik.

Katanya, ajang ini juga menjadi sarana edukasi mengenai sejarah dan perkembangan musik, lewat pameran kaset-kaset dan radio tape.

Apalagi, generasi sekarang sudah tidak pernah melihat lagi radio tape.

Ia berharap dengan ada event ini, musisi Aceh dapat memperkenalkan karyanya secara lebih luas. Serta para pelaku UMKM bisa meraup keutungan dari event-event yang diselenggarakan Disbudpar.

Untuk malam ini, akan tampil El Bono, Purnama and The Rolled Pumpkins, Semuka, Orang Utan Squad, an The Budhi. (*)

