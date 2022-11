Gisel Ungkap Alasan Buka Hati untuk Rino Soedarjo, Pria yang Sempat dekat Dengan Maria Selena 

Padahal sebelumnya, Gisella Anastasia atau lebih dikenal Gisel mengaku belum berani mengungkap siapa sosok pria yang sedang dekat dengannya.

SERAMBINEWS.COM - Setelah putus dengan Wijin, penyanyi dan aktris, Gisella Anastasia, mulai berani tampil mesra bersama Rino Soedarjo.

Padahal sebelumnya, Gisella Anastasia atau lebih dikenal Gisel mengaku belum berani mengungkap siapa sosok pria yang sedang dekat dengannya.

Akhirnya Gisel berani go public saat Rino Soedarjo ulang tahun ke-40.

Gisel bahkan jadi orang yang memiliki ide untuk membuat pesta kejutan untuk Rino Soedarjo.

"I just want to dedicate this post to all of you guys who made it there and all of you who wishes me well

And a very special thanks to a special person who made this all possible. Thank you for being who you are and for being so special in my life (emoji hati) @gisel_la," tulis @rinosoedarjo untuk Gisel.

Gisel lantas menjawab dengan sapaan sayang.

"Happy bday once again dear @rinosoedarjo

May Holy Spirit lead you in every part of your life..

Bring you comfort, peace, joy, and love," tulis @gisel_la.

Gisel lantas mengungkapkan alasan berani membuka hati pada sosok Rino Soedarjo.

Padahal, awalnya Gisel sendiri yang tak ingin menjalin hubungan dengan siapapun.

Hal tersebut diungkap Gisel melalui akun TikTok @gisel_laaa pada 8 November 2022 lalu.

