Nathalie Holscher Tetap Komunikasi dengan Anak Sule

HUBUNGAN Putri Delina dan Nathalie Holscher, mantan istri Sule sempat diisukan merenggang.

Hal ini lantaran Putri Delina disebut-sebut sebagai penyebab retaknya hubungan rumah tangga antara Sule dan Nathalie Holscher.

Tudingan tersebut bermula dari curhatan Putri Delina tentang hubungannya dengan Nathalie Holscher dipodcast Maia Estianty.

Kendati begitu, Sule sempat membantah tudingan netizen yang menyasar kepada putrinya itu.

Dengan tegas komedian itu mengatakan bukan Putri lah yang menjadi penyebab perceraiannya dengan Nathalie.

“Aku mau kasih tahu juga, buat kawan-kawan yang masih menghujat Putri, please ya setop, please berhenti, kasihan Putri,” kata Sule, dikutip dari YouTube SULE FAMILY, Senin (1/8/2022) dikutip via TribunSeleb, pada Rabu (16/11/2022).

Sule mengatakan alasannya bercerai dari Nathalie tak ada kaitannya sedikit pun dengan Putri Delina.

“Karena semuanya permasalahan ini bukan karena Putri, itu yang harus kalian catat.

Kasihan anak-anak nggak tahu apaapa, yang jelas kita baik-baik aja tanpa harus menjatuhkan siapapun,” sambungnya.

Kendati begitu, ayah Adzam Adriansyah Sutisna itu pun enggan mengungkap alasannya bercerai dari Nathalie Holscher.

“Kalau ada yang bertanya apa dong masalahnya? Cukup aku, dia, dan Tuhan yang tahu,” pungkas Sule.

Sementara itu, meski telah bercerai, Nathalie mengaku masih menjalin hubungan yang baik dengan mantan anak-anak tirinya.

Bahkan, ia mengaku tetap ingin bertemu dan menjalin komunikasi dengan anak-anak Sule.

“Mau dong (bertemu Putri Delina), semuanya harus baik,” kata Nathalie Holscher saat ditemui awak media di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (25/7/2022) lalu.