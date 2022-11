Yakin Prabowo Menang Pilpres 2024, Gerindra: Dua Kali "Runner Up", Sedikit Lagi Juara

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku partainya optimis bahwa Ketua Umum Prabowo Subianto akan menang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Mulanya, Habiburokhman mengungkit bahwa Prabowo sudah mengikuti Pilpres berulang kali meskipun kalah.

Oleh karena itu, dia optimis pada Pilpres berikutnya adalah waktu bagi Prabowo untuk menang.

"Kami tentu optimis sekali Pak Prabowo sudah sukses dua kali menjadi runner up pemilu. Bukan kalah ya, Pak Prabowo, tapi berhasil runner up. Tinggal sedikit lagi the real champion," kata Habiburokhman ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2022).

Habiburokhman kemudian menjelaskan alasan yakin Prabowo menang Pilpres 2024.

Pertama, hasil sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Prabowo teratas atau masuk tiga besar capres terpilih.



Tiga besar itu, kata Habiburokhman, yaitu Prabowo, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo.

"Bolak-balik saja, pokoknya tiga ini setahu saya jarang sekali keluar dari tiga besar. Kalau di Liga Inggris mungkin Manchester United, Manchester City, Liverpool," kata dia.

Selain itu, Habiburokhman mengungkapkan bahwa Prabowo tidak pernah membuat gimik politik untuk mendongrak suaranya sebagai capres.

Kemudian, Prabowo juga belum melakukan safari politik pencapresan. Namun, meski belum melakukan manuver, elektabilitas Prabowo tetap posisi atas.

"Mesinnya itu istilahnya, mesin baru starter saja, belum gigi 1, gigi 2 sampai 5. Sehingga saya pikir masih besar sekali Pak Prabowo dan Gerindra untuk memastikan 2024 bisa menang," pungkas anggota Komisi III DPR itu.

Baca juga: Prabowo: Saya Nyaman Bisa Bekerja Sama dengan Pak Jokowi

Prabowo: Aminkan Saja Terkait Jokowi Beri Sinyal Dukungan

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto merespons positif sinyal dukungan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada dirinya sebagai calon presiden (capres).

Prabowo tak memberikan kata-kata selain mengaminkan sinyal dukungan tersebut.

"Ya kalau saya amin. Hahahaha," kata Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (10/11/2022).