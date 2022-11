Cara Menabung Investasi Emas Secara Online dengan Mudah dan Praktis, Mulai dari Rp 100 Ribu Saja

SERAMBINEWS.COM - Cara menabung atau investasi emas secara online dengan mudah dan praktis, mulai dari Rp 100 ribu akan diuraikan dalam tulisan berikut ini.

Diketahui kemajuan teknologi telah membantu manusia di berbagai sektor, salah satunya terkait cara menabung emas.

Dahulu orang-orang membeli emas untuk perhiasan dalam bentuk fisik dengan jargon berhias sambil menabung.

Meski demikian, emas dalam bentuk perhiasan terjadi penyusutan harga dan kemurnian karena sudah tercampur dengan bahan lainnya saat penempahan.

Baca juga: Tips Menabung untuk Menikah, Hindari Duduk di Kafe hingga Bikin Usaha Sampingan

Namun kini siapapun dapat dengan mudah menyimpan emas murni 99,9 persen dalam bentuk batangan secara online.

Menariknya lagi, jika dahulu harus mengumpul uang sebanyak mungkin baru bisa membeli sekian gram emas, sekarang dengan online bisa dibeli mulai dari Rp 100.000 saja.

Duta Public Gold Indonesia, Puan Suzie Isa menjelaskan, menabung emas merupakan langkah terbaik dalam mencapai impian di masa depan.

Tabungan emas bisa digunakan untuk persiapan pernikahan, membeli rumah, pendidikan anak, haji dan umrah hingga jaminan masa tua.

"Menabung emas selain untuk simpanan juga nilainya akan naik terus, beda dengan mata uang yang nilainya menyusut setiap tahun akibat inflasi," jelas Puan Suzie saat memberikan materi seminar cara menabung emas untuk merealisasikan impian di Warung Kopi Nanggroe, Lueng Bata Banda Aceh, Sabtu (26/11/2022).

"Jadi, tak pernah rugi orang yang membeli ataupun menjual emas," tambahnya.

Hal itu dibuktikan dengan harga emas yang terus naik, minimal dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Lihat saja, harga emas pada 28 November 2019 lalu sebesar Rp Rp 744.000 per gram, sementara per hari ini 27 November 2022 harga emas sudah mencapai Rp 981.000 per gram.