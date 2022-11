Benarkah Darah Haid Sedikit Bikin Susah Hamil? Begini Jawaban Seksolog dr Boyke

SERAMBINEWS.COM - Seksolog dr Boyke Dian Nugraha kali ini menjawab seputar mitos atau fakta terkait hamil, satu diantaranya adalah isu yang mengatakan jika darah haid yang sedikit membuat seorang wanita susah hamil.

Menstruasi atau haid merupakan siklus normal yang dialami semua wanita yang menginjak remaja hingga dewasa.

Menstruasi pada wanita normalnya terjadi 1 bulan sekali dengan siklus setiap 28 hari, tetapi siklus menstruasi normal dapat berkisar dari 21 hari hingga 35 hari.

Saat masa menstruasi ini, ada sebagian wanita yang darah haidnya keluar banyak, namun ada juga yang sedikit.

Saat merencanakan ke hamilan dengan darah haid yang keluar sedikit, tentunya ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi wanita.

Kondisi ini membuat wanita bertanya-tanya, apakah darah haid yang keluar sedikit itu bisa menjadi penentu bisa hamil atau tidak.

Anda tak perlu khawatir, pasalnya kondisi ini tidak menjadi penentu apakah anda bisa hamil atau tidak.

Hal tersebut disampaikan oleh dr Boyke seperti dilansir Serambinews.com dari kanal YouTube SONARA FM yang berjudul "Mitos dan Fakta Seputar Ke hamilan | Sex In The City bersama dr. Boyke".



Walaupun darah haid keluar sedikit saat masa menstruasi, hal ini bukan berarti Anda tidak bisa hamil sama sekali.

Menurut dr Boyke, isu yang tersebar di masyarakat yang mengatkan darah haid keluar sedikit akan susah hamil adalah mitos.

"Itu yang mengatakan haid itu sedikit gak bisa hamil, itu adalah mitos," kata dr Boyke.

Lebih lanjut sambung dr Boyke, haid yang normal adalah dalam durasi waktu 3-7 hari.

Sedikit banyaknya darah haid yang keluar dalam durasi waktu tersebut, hal itu tergantung pada lepasnya selaput lendir rahim pada tiap masing-masing individu dan ini tidak bisa menentukan sulit atau tidaknya ia bisa hamil.

"Pokoknya yang penting haidnya jumlah anatraa yang normal itu 3-7 hari, mau jumlahnya sedikit, mau banyak, itu tergantung dari pada luruhnya selaput lendir rahim atau endometrium," sambungnya.