Harga Sembako di Aceh Singkil Relatif Stabil, Operasi Pasar Murah Berlanjut

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Harga sembako di Kabupaten Aceh Singkil, relatif stabil.

Satu-satunya yang mengalami kenaikan harga telur ayam ras.

Hal ini berdasarkan pengawasan dan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Aceh Singkil.

"Untuk harga sembako relatif stabil. Kenaikan hanya terjadi untuk harga telur ayam ras, kisaran Rp 51 ribu/papan. Biasanya rata-rata Rp 43 ribu," kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop dan UKM Aceh Singkil, Ali Hasmi, Jumat (2/12/2022).

Selain sembako, harga kebutuhan penting lainnya seperti bahan bangunan juga stabil.

Berikut harga kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya di Aceh Singkil: Beras Rp 11.333 per kilogram, gula pasir Rp 14.000 per kilogram, cabai Rp 25.000 per kilogram, cabai rawit Rp 35.000 per kilogram dan bawang merah Rp 25.000 per kilogram.

Berikutnya minyak goreng Rp 13.000 per kilogram, daging sapi Rp 150.000 per kilogram, daging ayam broiler Rp 60 ribu per ekor, bawang putih Rp 20.000 per kilogram, dan telur ayam ras Rp 53 ribu per lempeng.

Selanjutnya jagung Rp 10.000 per kilogram, minyak tanah Rp 13 ribu per liter, gas elpiji Rp 28.000 per tabung.

Sedangkan bahan bangunan antaralain triplek Rp 50.000, semen Rp 70.000 per zak, dan baja ringan Rp 135 ribu per batang.

Pasar murah

Sementara itu Pemerintah Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Perum Bulog Kanwil Aceh serta Disperindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Singkil, menggelar pasar murah.

Operasi pasar tersebut dalam rangka penanganan inflasi dan menjaga stabilitas harga barang.