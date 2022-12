Seleksi Direksi PTPL Dituding tak Transparans, Ketua HIPMI Lhokseumawe Gugat Tim Pansel

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Ketua Umum Badan Pengurus Cabang, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lhokseumawe, Ferbriandi alias Andi Jack menyesalkan carut marutnya seleksi calon anggota direksi PTPL yang terkesan tidak profesional.

Seleksi tersebut yang kedua kali dilakukan tim pansel karena sebelumnya sudah pernah dilakukan masa jawabatan Wali Kota yang lama.

Andi Jack mengatakan dirinya juga merupakan salah satu anggota yang lulus seleksi sebagai direktur umum dan keuangan yang terpilih.

Sehingga membuat dirinnya kecewa dan segera mencari pengacara untuk menggugat tim pansel ke pengadilan atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setempat

Hal itu dilakukannya, karena dinilai tim panitia seleksi tidak transparan dan hanya sebagai formalitas saja dalam menjalankan tugas untuk melakukan seleksi calon direksi perusahan pelat merah di kota Lhokseumawe tersebut.

"Saya dan dua direktur terpilih lainnya, sudah ada SK hasil dari seleksi yang dilakukan dimasa Wali Kota yang lama selaku pemilik saham PTPL. Tapi semua SK itu telah dibatalkan secara sepihak,” beber Ketu Umum Hipmi Lhokseumawe, Sabtu (10/12/2022).

Andi menjelaskan, seperti diketahui memasuki akhir masa jabatan pengurusan direksi PTPL 2018–2022, Pemko Lhokseumawe dibawah kepemimpinan Wali Kota definitif, Suaidi Yahya.

Dimana kala itu, Wali Kota sebelumnya, telah menetapkan tim pansel calon anggota direksi PTPL yang terdiri dari Sekda kota Lhokseumawe T Adnan.

Lalu asisten 2 Setdako, Dr Ir Tgk H Anwar ST MT Mag IPU AER, Kabag Ekonomi dan SDA Setdako l Lhokseumawe, Zakaria.

Sementara yang dari akedimisi dan praktisi ditunjuk oleh tim pansel dari Rektor Uniki Prof Dr H Apridar SE MSi serta Dr Rita Meutia SE M Si Ak.

Berdasarkan data dari website lhokseumawe.go.id telah dibuat pengumuman Nomor : 500/001.PANSEL 2022 tentang seleksi calon anggota direksi pada perusahaan perseroan daerah Pembangunan Lhokseumawe periode 2022-2026 untuk direktur utama/direktur umum dan keuangan/direktur pengembangan usaha yang ditandatangani oleh Ketua Pansel T Adnan pada 8 juni 2022 lalu.

"Dan 22 Juni 2022 diumumkan peserta yang lulus seleksi administrasi yang dapat melanjutkan untuk tes uji kelayakan dan kepatutan (UKK) lalu pada 5 Juli 2022 diumumkan kembali tes hasil Uji Kepatutan dan kelayakan serta selanjutnya mengikuti tes wawancara dengan Wali Kota Lhokseumawe yang lama 7 Juli 2022," akuinya.

Ia mengakui, dari dokumen yang diterima, Wali Kota Lhokseumawe, pada saat itu posisi selaku pemilik saham PTPL berdasarkan Keputusan RUPS PT Pembangunan Lhokseumawe (Perseroda) No 004/ PTPL/VII/2022, No 005/ PTPL/VII?2022, dan No 006/ PTPL/VII/2022 telah menetapkan Abdul Gani SE sebagai direktur utama.

Selanjutnya, Febriandi SE sebagai direktur umum dan keuangan dan Fakhrizal ST sebagai direktur pengembangan usaha.

"Namun ketiganya, dianulir oleh Pj Wali Kota sebagaimana tertuang dalam surat keputusan rapat diluar RUPS dan meberhentikan ketiga posisi tersebut.

Anehnya tanpa menyebutkan alasan apapun dalam surat itu, sehingga terkesan memuruskan sepihak," tegas Andi.(*)

