3 Pemain Timnas Prancis Terserang Flu Unta, Waspadai Jamaah Pulang Umrah

DOHA - Tiga pemain timnas Prancis mengidap penyakit flu unta menjelang laga final Piala Dunia 2022 Qatar.

Hal ini diungkapkan Manajer Timnas Prancis Didier Deschamps mengutip DailyMail, Jumat (16/12/2022).

Deschamps menyebut ketiga pemain di antaranya Kingsley Coman, Dayot Upamecano, dan Adrien Rabiot.

"Kami memiliki beberapa kasus gejala mirip flu.

Coman demam pagi ini, kami sedang berusaha untuk berhati-hati agar tidak menyebar," katanya.

Deschamps menduga ketiga pemainnya terserang camel flu atau flu unta.

"Para pemain telah berusaha keras di lapangan dan jelas sistem kekebalan tubuh mereka telah menurun," tutur sang manajer.

Penelitian yang diterbitkan jurnal 'New Microbes and New Infections' menyebut ilmuwan telah mengidentifikasi flu unta sebagai risiko infeksi yang muncul dari MERS.

Pertemuan massal menimbulkan ancaman potensi penyakit flu unta ini menular dengan cepat.

Flu unta dianggap sebagai sepupu yang lebih mematikan dari virus Covid-19.

Dalam laporannya bahwa flu unta telah menyerang puluhan orang di Qatar selama satu dekade terakhir.

Virus ini disebut membunuh hingga sepertiga dari semua orang yang terinfeksi.

Berdasarkan keterangan WHO, flu unta menular ke manusia dari unta dromedaris yang terinfeksi.

Flu unta telah diidentifikasi di beberapa negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan.