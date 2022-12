Sekda: Guru Penggerak Harus Mampu Telurkan Embrio Generasi Unggul

Vice President of OIC Youth Indonesian, Akmal Rusli menyerahkan plakat kepada Sekda Nagan Raya, Ir H Ardi Martha, pada pembukaan membuka kegiatan Sosialisasi dan Seminar How To Be A Great Teacher di Gedung Seminar Alun-alun Suka Makmue, Kamis (15/12/2022).

Laporan Sa'dul Bahri I Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Kehadiran guru penggerak diharapkan menjadi lokomotif penggerak pendidikan di masa depan yang mampu menelurkan embrio generasi unggul Indonesia khususnya di Kabupaten Nagan Raya.

Hal tersebut diungkapkan Sekda Nagan Raya, Ir H Ardi Martha, mewakili Pj Bupati saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Seminar How To Be A Great Teacher (bagaimana menjadi guru yang hebat) di Gedung Seminar Alun-Alun Suka Makmue, Kamis (15/12/2022.

Ia menyebutkan, bahwa guru penggerak merupakan guru-guru terbaik bangsa yang merasa terpanggil untuk mendorong perubahan pendidikan negeri ini kearah yang lebih baik.

Ditambahkan, guru-guru yang mengikuti program ini diharapkan mampu menjadi pemimpin pendidikan yang mampu mewujudkan rasa nyaman dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolahnya masing-masing.

"Karenanya, kepada peserta supaya betul-betul mengikuti kegiatan itu supaya dapat meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di Kabupaten Nagan Raya," harap Sekda.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan, Zulkifli melaporkan bahwa sosialisasi tersebut diikuti guru penggerak tingkat SD dan SMP dalam Kabupaten Nagan Raya.

Zulkifli menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan selama satu hari. Dasar pelaksanaannya kegiatan adalah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Adapun para peserta, lanjut Zulkifli, berjumlah 700 orang, terdiri dari 230 orang guru jenjang SMP dan 470 orang guru jenjang SD.

Pada kegiatan tersebut, materi How To Be A Great Teacher bertemakan 'pengajar belum tentu mengajar' disampaikan Syafii Efendi, SE, MM.

Sementara talkshow pendidikan bertajuk 'Peluang dan Bagaimana Cara Menjadi Calon Guru Penggerak, masing-masing disampaikan Vice President of OIC Youth Indonesian, Akmal Rusli, SPd, Kabid GTK Disdik Nagan Raya, Bhayu Aji, SPd, MT dan Calon Guru Penggerak Angkatan IV SMP Negeri 12 Darul Makmur, Siti Agustina, SPd.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan plakat penghargaan kepada Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan Nagan Raya oleh Akmal Rusli.

Turut hadir pada acara tersebut Kepala SKPK, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh, Kepala Kankemenag, Kabag Prokopim, Ketua PWI Nagan Raya dan sejumlah pejabat lainnya.(*)

