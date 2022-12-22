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VIDEO LIVE UPDATE SELEB: AMINAH MAK NYAK TUTUP USIA HINGGA GUS SAMSUDIN GANGGUAN JIWA
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Editor: Habibi
SERAMBINEWS.COM - Aminah Cendrakasih, aktris pemeran Mak Nyak dalam Si Doel Anak Sekolahan meninggal dunia pada Rabu (21/12/2022).
Mak Nyak meninggal dunia sekitar pukul 20.00 WIB. Kabar meninggalnya Mak Nyak dibenarkan oleh putrinya, Lala. Jenazah Mak Nyak akan dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2022).
Sumber: Serambi Indonesia