Anggota DPR AS Temui Menteri Luar Negeri Kuwait, Perkuat Hubungan Bilateral dan Keamanan

SERAMBINEWS.COM, KUWAIT CITY - Menteri Luar Negeri Kuwait, Sheikh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah bertemu dengan perwakilan AS yang mengunjungi Kuwait pada Minggu (25/12/2022).

Anggota DPRA AS terdiridari Komite Luar Negeri dan Komite Keamanan Dalam Negeri, Kantor Berita Kuwait, KUNA melaporkan.

Selama kunjungan resmi ke Kuwait, delegasi AS dipimpin oleh Anggota Kongres David N. Cicilline, Ketua Subkomite Urusan Luar Negeri untuk Timur Tengah, Afrika Utara, dan Penanggulangan Terorisme Global.

Pertemuan tersebut untuk meninjau kembali hubungan dan kerjasama bilateral kedua negara yang semakin kuat selama enam dekade terakhir.

Sheikh Salem memuji kemajuan yang dicapai dalam mewujudkan aspirasi bersama di bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan keamanan.

Menlu Kuwait mengatakan kedua negara bekerjasama untuk meningkatkan koordinasi diplomatik dan berbagi pengalaman kontra-ekstremisme dan terorisme.

Perwakilan AS menegaskan kembali komitmen AS terhadap keselamatan dan keamanan Kuwait, dan menyatakan terima kasih atas penerimaan pasukan AS.

Mereka juga memuji upaya kemanusiaan dan diplomatik Kuwait dalam beberapa tahun terakhir untuk memulihkan keamanan dan stabilitas kawasan.

Perwakilan AS menekankan pentingnya mempromosikan kerjasama ekonomi dan menjajaki peluang potensial untuk investasi bersama, khususnya di sektor energi.(*)

