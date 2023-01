ASN dan Non-ASN IAIN Langsa Terima Penghargaan pada Peringatan HAB Ke-77 

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa menyerahkan beragam penghargaan kepada ASN dan non- ASN pada peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-77 Kementerian Agama RI, Selasa (3/1/2023).

Penghargaan Satya Lencana yang diserahkan oleh Rektor IAIN Langsa Dr. H. Basri, MA kepada 15 Aparatur Sipil Negara ( ASN) IAIN Langsa untuk masa pengabdian 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun.

Selain itu pada tahun ini IAIN Langsa juga memberikan penghargaan kepada pegawai yang memasuki masa purna bakti yakni Dr. Ramly M. Yusuf, MA dan Dr. Razali, MM.

Kemudian juga dilakukan penyerahan penghargaan juga diberikan kepada 96 Dosen Non-PNS, Tenaga Kependidikan Non-PNS, Scurity, serta petugas kebersihan untuk masa pengabdian 10 tahun.

Sementara itu penghargaan Humas Awards 2023 Kategori Website Produktif dan Konsisten dalam Pemberitaan diberikan kepada UPT. Perpustakaan.

Lalu, Kategori Media Sosial Instagram Produktif diraih oleh UPT. Perpustakaan, dan Kategori Kontributor Berita Produktif diberikan kepada Fakultas Syariah.

Untuk penghargaan juga diberikan kepada dosen yang melakukan publikasi ilmiah internasional Q1, Q2, Q3, Q4, Jurnal Internasional Terindeks Scopus, dan Prosiding Internasional.

Penghargaan selanjutnya diberikan kepada pengelola jurnal terakreditasi di antaranya At-Tibyan (Sinta 3) FUAD, Inspira (Sinta 3) FUAD, At-Tafkir (Sinta 4) Institut/LP2M.

Lalu, Jurnal Investasi Islam (Sinta 5) FEBI, Al-Azkiya (Sinta 5) FTIK, At-Tarbawi (Sinta 4) FTIK, Lentera (Sinta 5) Pascasarjana, JADEs (Sinta 5) FTIK, dan Ihtiyath (Sinta 5) FEBI.

Sementara untuk dosen berprestasi tingkat nasional juga mendapatkan penghargaan, yakni Muhaini atas prestasinya Best Paper ICAP-H Malang, Safwan Kamal atas prestasinya Best Paper ‘The First Conference on Muslim Business Economic Review (MBER).

Lalu, Fahriansyah sebagai Ketua Umum Konsorsium Program Studi Ekonomi Syariah se-Indonesia pada AFEBIS, Budi Juliandi atas prestasinya Best Presenter the Second International Conference on Islam and Education (ICONIE).

Fika Andriana atas prestasinya Best Presenter the 5th International Conference on Islamic Studies (ICIS), Syarfina atas prestasinya Best Presenter International Conference on Education, Science, and Engineering (ICoESE-6th).

Safridawati atas prestasinya Penelitian Terbaik Tingkat Nasional the 2nd Biannual Conference on Research Result (BCRR) Kemenag.