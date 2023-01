VIDEO Tak Ada Bioskop di Aceh, Pasangan Ini Rela Rogoh Kocek Hampir Rp 6 Juta ke Medan PP

SERAMBINEWS.COM - Berbicara soal bioskop, provinsi Aceh adalah satu-satu provinsi yang bisnis bioskopnya sudah lama tidak lagi muncul sejak belasan tahun lalu.

Pasalnya syariat Islam yang menjadi alasan di balik tutupnya bioskop di provinsi yang bertajuk Serambi Mekkah tersebut.

Keberadaan bioskop bukan hal yang baru di Aceh. Bahkan, jauh sebelum bencana tsunami melanda Tahun 2004, bioskop sudah ada.

Tetapi lain halnya pada masa sekarang ini, bioskop sudah tidak lagi kita temukan di Aceh.

Sehingga bagi warga aceh yang ingin menonton bioskop mereka harus berkunjung ke provinsi tetangga yaitu Medan, Sumatera Utara.

Seperti halnya pasangan ini, mereka rela rogoh kocek hampir Rp 6 juta ke Medan pulang-pergi (PP) hanya demi menonton film.

Momen tersebut dibagikan oleh akun Instagram @rezkiachyana pada Sabtu (7/12/2022), dan saat ini postingan tersebut telah di tonton lebih dari 89 ribu pengguna.

Dalam postingan tersebut, pasangan yang diketahui merupakan suami istri ini membeberkan pengeluaran yang mereka habiskan hanya untuk menonton film Avatar The Way of Water, di salah satu bioskop yang ada di kota Medan, Sumatera Utara.

Pada caption uanggahan video tersebut, pemilik akun juga menuliskan "Petisi untuk membuka bioskop di Aceh karena kami juga butuh hiburan dan cuma punya waktu libur yang sedikit".

Sontak unggahan itu pun menuai beragam komentar dari para warganet. (*)

