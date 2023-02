Asisten I Sekda Aceh Buka FLASH INCALESCENE Mosa Tahun 2023

Foto: Humas Pemerintah Aceh

Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh, M Jafar, membuka kegiatan Future Language and Arts for Smart Students of High School atau FLASH INCALESCENE Tahun 2023, di halaman Kompleks Sekolah SMAN Modal Bangsa, Aceh Besar, Sabtu (4/2/2023).