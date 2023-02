Sekda Pidie Tinjau Pasar Murah di Utu, Ini Barang Dijual dan Harganya, Masih Ada 4 Hari Lagi

Di lokasi, antusias masyarakat ingin berbelanja di Pasar Murah cukup tinggi, apalagi harga dijual lebih miring ketimbang di pasar.

Laporan Nur Nihayati I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie, H Idhami MSi meninjau pelaksanaan Pasar Murah di Meunasah Gampong Mesjid Utu, Pidie, Senin (6/2/2023).

Setelah di Utu, ada empat hari lagi digelar pasar murah yakni di Padang Tiji, Simpang Tiga, Grong-grong dan Kota Sigli.

Dalam pemantauan itu Sekda juga didampingi Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Perdagkop UKM) Cut Afrianidar MSi.

Juga hadir, Asisten II Setdakab Pidie H Tarmizi, Kabag Perekonomiaan T Kamaruzzaman, Kepala Dinas Pertanian Pidie Hasballah, Camat Pidie Saiful Zuhri, Keuchik Mesjid Utu Muhammad dan unsur terkait lainnya.

Di lokasi, antusias masyarakat ingin berbelanja di Pasar Murah cukup tinggi, apalagi harga dijual lebih miring ketimbang di pasar.

Seorang warga mengangkat beras usai belanja di Pasar Murah, Gampong Mesjid Utu, Pidie, Senin (6/2/2023) (SERAMBINEWS.COM/NUR NIHAYATI)

Misalnya harga beras lebih murah Rp 50.000 per 10 Kg, Minyak Goreng lebih murah Rp 5.000 per liter, telur ayam lebih murah Rp 10.000 per papan.

Disebutkan bantuan Pasar Murah ini adalah kebijakan pemerintah daerah setempat untuk daerah terdampak banjir. Diketahui banjir melanda Pidie terjadi dua kali berturut-turut pada Minggu (22/1/2023) setelah dua hari surut banjir lagi pada Minggu (29/1/2023)

Lokasi pasar murah

Sementara itu, Kadis Perdagkop dan UKM Pidie Cut Afrianidar menambahkan, pasar murah masih berlanjut empat hari lagi.

Pada Selasa (7/2/2023) pasar murah digelar Kantor Camat Padang Tiji, Rabu (8/2/2023) di Kantor Camat Grong-grong, Kamis (9/2/2023) Meunasah Kampung Asan, Kota Sigli dan Jumat (10/2/2023) di Kantor Camat Simpang Tiga.

Ia menyebutkan, untuk jenis barang yang dijual di pasar murah adalah beras Rp 80 ribu per zak ukuran 10 kg.

Kemudian minyak goreng Rp 15.000 per liter dan telur Rp 38.000 per papan.