Portugal Tolak Kirim Jet Tempur ke Ukraina, Hanya Memiliki 27 Unit F-16 AM

SERAMBINEWS.COM, LISBON - Pemerintah Portugal menegaskan tidak akan mengirim jet tempur ke Ukraina, seperti diminta oleh Presiden Volodymyr Zelenskyy.

“Itu menjadi area di mana kami tidak memiliki kemungkinan, mengingat dialokasikan untuk misi yang tidak dapat kami lakukan tanpanya,” kata Perdana Menteri Portugal, Antonio Luis Santos da Costa.

Pada 30 Januari 2023, Presiden AS Joe Biden mengatakan tidak akan memberi Ukraina jet tempur F-16 .

Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov mengatakan setiap senjata yang dikirim ke Ukraina terlebih dahulu melewati tahap penolakan, seperti dilansir The New Voice of Ukraina, Jumat (10/2/2023).

Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, mengatakan dia terbuka untuk memasok Ukraina dengan jet tempur F-16 jika keputusan diambil bersama dengan anggota NATO lainnya.

Menteri Luar Negeri Ukraina mengatakan beberapa negara mitra sudah bekerja pada masalah jet tempur untuk negaranya.

Pada 20 Januari 2023, Menteri Luar Negeri Belanda Wopke Hoekstra menyatakan dapat mempertimbangkan menyediakan jet tempur F-16 kepada Ukraina, jika diminta.(*)

