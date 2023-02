Kadisdik Aceh Tinjau Pelaksanaan Try Out Tes Masuk Perguruan Tinggi, Diikuti 6.013 Siswa

Foto for Serambinews.com

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Alhudri MM, didampingi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh-Aceh Besar, Syarwan Joni MPd, meninjau pelaksanaan try out tes masuk perguruan tinggi di dua SMAN di Banda Aceh, dua di Aceh Besar, Jumat (17/2/2023). Try out ini diikuti 6.013 siswa.