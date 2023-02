Serum Antiaging Nilam Biona Produk ARC USK Mendapat Creativity Star di Ajang Internasional CAIEC

Foto for Serambinews.com

Kiri ke kanan: H.E. Satvinder Singh, H.E. M.I. Derry Aman, dan H.E. Hou Yanqi saat penyerahan simbolis penghargaan kepada Biona yang diwakili Derry Aman (Wakil tetap RI untuk Asean). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Satvinder Singh selaku Deputi Sekretaris Jenderal Asean untuk Komunitas Ekonomi dan Ms Hou Yanqi, Duta Besar Republik Rakyat Cina untuk Asean, Jumat (17/2/2023) di Singapura.