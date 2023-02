6 Ribu Siswa Ikut Try Out Masuk Perguruan Tinggi, Ini Pesan Kadis Pendidikan Aceh

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Alhudri MM didampingi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh - Aceh Besar, Syarwan Joni M.Pd saat meninjau pelaksanaan try out tes masuk perguruan tinggi, Jumat (17/2/2023).

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sebanyak 6.013 siswa kelas XII (kelas tiga) dari seluruh SMA di Banda Aceh dan Aceh Besar mengikuti Try Out Masuk Perguruan Tinggi. Kegiatan itu berlangsung, Jumat (17/2/2023) di sekolah masing-masing.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Alhudri MM didampingi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh - Aceh Besar, Syarwan Joni M.Pd ikut meninjau pelaksanaan try out tes masuk perguruan tinggi tersebut. Tinjauan itu dilakukan pada SMAN 1 dan SMAN 7 Kota Banda Aceh, SMAN 1 Darul Imarah, dan SMAN 1 Ingin Jaya Aceh Besar.

Try out yang diikuti oleh 6.013 siswa kelas XII (kelas tiga) di seluruh SMA di lingkup Cabang Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh - Aceh Besar, sengaja digelar untuk mempersiapkan lulusan SMA yang cakap saat menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (UTBK - SNPMB) perguruan tinggi.

Baca juga: Kadisdik Aceh Tinjau Pelaksanaan Try Out Tes Masuk Perguruan Tinggi, Diikuti 6.013 Siswa

Di sela-sela peninjauan try out, Alhudri memberikan motivasi kepada para siswa agar senantiasa rajin belajar, agar nantinya dapat lulus saat mengikuti tes masuk perguruan tinggi, dan mampu bersaing dengan siswa dari daerah lain.

Menurut Alhudri, kegiatan seperti ini merupakan salah satu cara atau langkah dalam mempersiapkan para lulusan SMA agar cakap saat mengikuti tes masuk perguruan tinggi nantinya.

Try out ini adalah kali kedua dilakukan Cabang Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh - Aceh Besar bersama kepala MKKS dan kepala sekolah. Adapun tahap ke III rencananya akan digelar jelang bulan suci Ramadhan.

Baca juga: Try Out Kafilah Aceh MTQ Nasional 2022 Digelar di Masjid Raya Baiturrahman, Ini Jadwalnya

“Ini adalah upaya yang dilakukan oleh Kepala MKKS Banda Aceh dan Aceh Besar, para kepala sekolah dan kepala cabang dinas dalam mempersiapkan talenta siswa saat nanti mengikuti ujian masuk perguruan tinggi,” kata Alhudri.

Paling tidak, kata Alhudri, minimal mental mereka untuk menghadapi ujian masuk perguruan tinggi sudah terbentuk dengan adanya try out ini. Karena, dengan semakin sering dilakukan try out maka akan semakin mengasah para pelajar untuk mempersiapkan tes masuk perguruan tinggi nantinya.

“Pastinya, sambil kita mengasah kemampuan mereka dengan soal-soal yang akan mempermudah para siswa kita nantinya saat tes masuk perguruan tinggi,” harap Alhudri.

Alhudri sangat berharap agar lulusan SMA nantinya banyak terserap ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk itu dia meminta para kepala cabang dinas di daerah-daerah lain agar melakukan hal yang sama dalam mempersiapkan lulusan yang cakap saat tes masuk perguruan tinggi.

“Untuk di daerah lain nantinya akan kita informasikan semua ke para kepala cabang dinas. Sehingga, anak-anak kita tidak lagi kaku bahkan merasa tidak percaya diri untuk mengikuti ujian yang sebenarnya nanti,” ujar Alhudri.

Alhudri mengapresiasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, kepala MKKS dan kepala sekolah yang telah berinisiatif melakukan try out secara mandiri dengan menggunakan aplikasi Rajin.id. Bagi Alhudri, inisiatif ini luar biasa.

“Sekali lagi saya ucapkan terimakasih kepada para kepala MKKS, Kepala Sekolah dan Kepala Cabang Dinas, atas inisiatif seperti ini, tolong inisiatif seperti ini di daerah lain juga harus sama. Kita di Aceh ini harus berdiri sama tinggi duduk harus sama rendah. Semua kita satu untuk semua, semua untuk satu,” pungkasnya.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh - Aceh Besar, Syarwan Joni mengatakan, try out seperti ini nantinya juga akan dilakukan untuk para pelajar di SMK. Akan tetapi, sebagai sekolah vokasi, try out ini nantinya hanya dilakukan untuk para pelajar yang berminat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Kalau SMK kan ada yang langsung kerja, ada juga siswa yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, nah untuk yang mau ke perguruan tinggi ini juga akan nanti kita bekali dengan try out,” katanya.

Turut hadir bersama rombongan Kepala Bidang Pembinaan SMA dan PKLK, Dr. Hamdani, S.Pd., M.Pd., Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Sya`baniar, SE, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Banda Aceh dan MKKS Aceh Besar. (mun)