Rusia Serang Apartemen 5 Lantai di Zaporizhzhia Ukraina, 3 Orang Tewas dan Enam Terluka

SERAMBINEWS.COM - Wali Kota Zaporizhzhia, Anatoly Kurtev menuturkan Rusia menyerang blok apartemen lima lantai pada Rabu (1/3/2023) malam.

Laporan awal menyebutkan dua orang tewas dalam serangan tersebut.

Media lokal Ukraina, Suspilne mewartakan jumlah korban tewas meningkat menjadi tiga.

"Tiga orang tewas akibat serangan rudal Rusia di gedung lima lantai di Zaporizhzhia pada malam hari," jelas laporan tersebut.

"Enam orang terluka dirawat di rumah sakit, penyemamat terus bekerja di tempat," papar laporan itu.

"Bangunan itu hampir hancur total," kata Kurtev, dikutip dari Guardian.

Administrasi militer Zaporizhzhia mengatakan Rusia tampaknya mengerahkan rudal S-300 untuk menghancurkan bangunan tersebut.

Ibu hamil diselamatkan dari reruntuhan

Layanan darurat Ukraina merilis beberapa foto dari lokasi serangan rudal tersebut.



Terlihat kendaraan tertimpa pohon dan reruntuhan dan tim SAR bekerja bahu membahu.

Tim SAR juga membantu seorang wanita hamil yang dievakuasi dari apartemen lima lantai itu.

Diyakini masih banyak orang yang terjebak di bawah reruntuhan.



Pejabat pro- Rusia klaim serangan dari tembakan pertahanan udara Ukraina

Sementara itu, pejabat pro- Rusia, yang mengetuai organisasi We Are Together with Russia, Vladimir Rogov mengklaim ledakan itu akibat tembakan pertahanan udara Ukraina.