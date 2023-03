Pemkab Nagan Gelar Pasar Murah, Ini Jadwal dan Lokasinya

Pemkab Nagan Raya terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga serta kelancaran distribusi barang, sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan baik. Amran Yunus, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Nagan Raya

SERAMBINEWS, SUKA MAKMUE - Menjelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah atau 2023M, Pemkab Nagan Raya melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Perindagkop UKM) mengadakan pasar murah sejak 8 hingga 17 Maret 2023.

Pasar murah pada 10 titik itu dibuka Pj Bupati Nagan Raya Fitriany Farhas AP SSos M.Si diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Amran Yunus SP MT di halaman Kantor Camat Seunagan, Rabu (8/3/2023). Turut hadir Kapolres AKBP Setiyawan Eko Prasetiya dan Forkopimda setempat.

Menurut Amran, pasar murah merupakan salah satu langkah strategis menekan laju inflasi. Selain itu juga untuk menjaga stabilitas harga komoditas bahan pokok, yang diketahui saat ini sebagian diantaranya melambung tinggi.

"Untuk itu, dalam hal ini Pemkab Nagan Raya terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga serta kelancaran distribusi barang, sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan baik," katanya.

Asisten II Pemkab itu menyebutkan, pasar murah ini menjual barang kebutuhan pokok yang telah disubsidi oleh Pemkab Nagan Raya. "Sehingga dapat kita peroleh dengan harga yang relatif jauh lebih murah dari harga barang di pasar, dapat terjangkau oleh masyarakat dari semua lapisan," sebut Amran Yunus.

Kepala Dinas Perindagkop UKM, T Kamaruddin SP MSi menjelaskan, pelaksanaan kegiatan pasar murah ini merupakan agenda rutin yang dananya bersumber dari DPA Dinas Perindagkop UKM Tahun 2023, dengan tujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat akan kebutuhan bahan pokok sehari-hari.

Dijelaskan, ada empat jenis bahan pokok yang dijual di pasar murah dengan rincian subsidi beras 35.000 kg dengan subsidi Rp 3.000 per kg, gula pasir 8.000 kg dengan subsidi Rp 5.000 per kg, minyak goreng 8.000 liter dengan subsidi Rp 5.000 per liter, dan telur ayam 90.000 butir dengan subsidi Rp 500 per butir.(riz)

Jadwal dan Lokasi Pasar Murah

Rabu (8/3/2023): Desa Parom, Kecamatan Seunagan.

Kamis (9/3/2023): Desa Alue Ie Mameh, Kecamatan Kuala.

Jumat (10/3/2023): Desa Alue Bata, Kecamatan Tadu Raya.

Sabtu (11/3/2023): Desa Blang Ara, Kecamatan Seunagan Timur.

Minggu (12/3/2023): Desa Blang Puuk, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.

Senin (13/3/2023): Desa Kabu, Kecamatan Tripa Makmur.

Selasa (14/3/2023): Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Darul Makmur.

Rabu (15/3/2023): Desa Keude Seumot, Kecamatan Beutong.

Kamis (16/3/2023): Desa Cot Peuradi, Kecamatan Suka Makmue

Jumat (17/3/2023): Desa Purwosari, Kecamatan Kuala Pesisir.