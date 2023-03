Irish Bella Ucap Syukur di Tengah Ujian Hidup, Ammar Zoni Tak Disinggung, Mertua Memintanya Sabar

Ia memosting foto kedua anaknya yang bermain mengenakan baju warna senada. Wajah mereka menunjukkan keceriaan.



SERAMBINEWS.COM - Pasangan Irish Bella dan Ammar Zoni sedang dilanda ujian atas kasus narkoba dilakukan Ammar.

Kini suami Irish Bella menjalani masa rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat.

Irish Bella mengalami situasi yang tak mudah. Ammar Zoni, sang suami, terjerat kasus narkoba.

Enam bulan ke depan Ammar Zoni berada di pusat rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat, untuk mengatasi ketergantungannya terhadap barang haram itu.

Sebagai istri, Ibel, sapaan Irish Bella, tentu saja merasa kecewa. Apalagi ia juga harus menanggung beban rumah tangga sendirian. Termasuk urusan pekerjaan yang terdampak akibat kasus yang menjerat sang suami.

Namun, kedua anaknya, Air Rumi dan Ara Puti, menjadi sumber kekuatannya menghadapi situasi tersebut.

Mereka menjadi alasan Ibel untuk tetap melanjutkan hidup dan terus maju.

"The reason, my source of strength. I will always have a purpose to stand back up and keep moving forward," tulis Ibel pada keterangan postingan terbarunya di akun @_IrishBella_.

Ia memosting foto kedua anaknya yang bermain mengenakan baju warna senada. Wajah mereka menunjukkan keceriaan.

Wanita 26 tahun itu sadar dengan kekuranannya. Ia bukan ibu yang sempurna.

Namun, ia bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepadanya untuk mencintai dua buah hatinya itu.

"Even though mommy is far from perfect, and we’ll never know what Allah has planned for us. But mommy is grateful, oh so very grateful. Allah has given the chance, every single day to Love and to cherish you two," tulisnya lagi.

Pada keterangan postingan itu, Ibel sama sekali tak menyinggung Ammar Zoni, sang suami. Begitu juga di postingan Ibel sebelumnya.