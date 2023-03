-- Disclaimer: Artikel ini ditulis untuk kepentingan edukasi seks yang ditujukan pada usia 18 tahun ke

dr Boyke Bagikan Tips "Begituan" Bareng Pasangan, Laki-laki Wajib Sunat, Perempuan Jangan Keputihan

SERAMBINEWS.COM - Seksolog dr Boyke membagian tips "begituan" bersama pasangan, agar lebih menikmati, pasangan suami istri atau pasutri diingatkan harus sunat bagi pria dan wanita tidak keputihan.

Tips "begituan" bersama pasangan di sini adalah melakukan oral seks.

Sebelum membaca lebih lanjut, artikel ini ditujukan pada pasutri yang sudah sah menikah.

Artikel ini berisi edukasi terkait kesehatan reproduksi dan seksual berbasis ilmiah kedokteran yang dijelaskan oleh pakar seksolog dr Boyke, dibutuhkan kebijaksanaan dalam membaca artikel ini.

Kegiatan seksual lewat oral rupanya memang bisa menambah kenikmatan saat berhubungan intim.

Tetapi, pasutri perlu memperhatikan kebersihan organ intim masing-masing agar tidak menimbulkan penyakit.

Menurut dr Boyke, jika pasutri ingin melakukan oral seks, yang paling diperhatikan adalah soal kesehatan organ reproduksi bagi pria dan wanita.

Dilansir Serambinews.com dari kanal YouTube dr Richard Lee, Sabtu (18/3/2023), dr Boyke mengungkap ada satu hal dasar yang penting diperhatikan saat berhubungan seksual termasuk oral seks adalah kebersihan organ intim.

Selain bermanfaat untuk kesehatan, ternyata sunat juga mendukung kenyamanan saat berhubungan seksual bersama sang istri terutama saat oral seks.

Ia menyebutkan bahwa wanita cenderung kurang nyaman saat melakukan oral seks kepada suami yang belum sunat.

"Yang mesti diperhatikan adalah kebersihan dulu, saya selalu bilang baik pria maupun wanita please kalau pria kalau bisa disunat, karena daerah disitukan kalau si cewek mau oral, kalau di daerah disitu tercium smell is not good, dia juga langsung drop," kata dr Boyke.

Di samping mempertimbangkan untuk kenyamanan saat berhubungan seksual, manfaat sunat juga bagus untuk kesehatan.