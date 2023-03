Ditanya Jika Penghasilan Suami Lebih Kecil dari Istri, Chef Renatta: Ya Enggak Masalah

“If both of them can take it easy (jika keduanya bisa tenang) ya enggak masalah,” tutup Chef Renatta.

SERAMBINEWS.COM - Keuangan menjadi isu sensitif dalam rumah tangga.

Terlebih, jika penghasilan istri lebih besar daripada sang suami.

Puti Renatta Ratnasari Moeloek atau dikenal Chef Renatta mempunyai pandangan tentang perbedaan penghasilan antara suami dan istri.

Pandangan ini Chef Renatta lontarkan, setelah ditanya bagaimana pendapatnya melihat penghasilan seorang suami yang tak sebesar istrinya.

Diketahui, dalam masyarakat urban, suami istri yang keduanya bekerja sering menjadi persoalan tersendiri ketika ternyata suami yang dianggap sebagai kepala rumah tangga tak lebih besar penghasilannya ketimbang istri.

Menurut Chef Renatta, ia merasa tak ada yang perlu dipersoalkan ketika penghasilan suami tak lebih besar dari istrinya.

Chef Renatta melihat penghasilan sebagian suami yang lebih kecil dari istrinya bukan tolok ukur apakah rumah tangga itu baik atau tidak.

Baca juga: Hyun Bin dan Son Ye Jin Dirumorkan Bercerai, Agensi Angkat Bicara

“Menurut saya tidak masalah sama sekali, rumah tangga itu kan diurus bukan hanya dengan uang,” ucap Chef Renatta dalam video salah satu kreator konten TikTok @edwinirawan, dikutip Senin (20/3/2023).

Chef Renatta mendapatkan contoh berharga dari teman dekatnya yang punya pengalaman demikian.

Menurut Chef Renatta, dari temannya itu, ia belajar bahwa pendapatan suami yang lebih kecil dari istri tetap bisa bahagia rumah tangganya.

Semua itu, kata Chef Renatta, tinggal bagaimana membagi peran berdasarkan kemampuan dan kebutuhan rumah tangga masing-masing.

“Jadi memang suaminya ini yang bisa management skill sangat bagus, dia bisa manajemen rumah tangganya, ngurusin anak-anak, dia bisa jadi stay home dad. Dan sampai sekarang enggak ada masalah, mereka bahagia-bahagia aja,” ucap Chef Renatta.

Chef Renatta justru menekankan, masalah itu timbul ketika seorang suami terbebani dengan realitas bahwa penghasilannya lebih kecil dari istrinya.

Yang mana beban psikis ini biasanya muncul karena kebanyakan konstruksi sosial mengharuskan seorang suami menanggung semua kebutuhan keluarga terutama secara finansial.

“Yang akan menjadi masalah kalau laki-laki ini mungkin egonya lumayan tinggi dan dia tidak happy kalau penghasilannya lebih rendah dari istrinya dan dia jadi stres sendiri dan itu jadi masalah ke rumah tangganya,” tutur Chef Renatta.

Jadi, lanjut Chef Renatta, apapun tantangan yang dihadapi suami-istri tak akan menjadi masalah jika memang bisa disikapi dengan bijak.

“If both of them can take it easy (jika keduanya bisa tenang) ya enggak masalah,” tutup Chef Renatta.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Jawaban Chef Renatta soal Penghasilan Suami Lebih Kecil dari Istri

Baca juga: Chef Renatta Pernah Gemuk, Begini Caranya Ia Mengembalikan Bentuk Tubuh Jadi Semampai