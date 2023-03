Hailey Bieber Diserang Fans Selena Gomez hingga Mengadu, Mantan Justin Bieber: Hentikan Semua Ini

"Aku selalu menganjurkan untuk kebaikan dan menghentikan semua ini," tulis pemain serial Only Murders in the Building tersebut.

SERAMBINEWS.COM - Nama Selena Gomez dan Hailey Bieber kembali menjadi pembicaraan.

Sebelumnya, istri dan mantan pacar penyanyi Justin Bieber itu sempat terlihat foto bareng untuk pertama kalinya.

Sebelum akhirnya, pihak Hailey Bieber diduga menyindir Selena gegara alisnya.

Hal ini kembali memicu kemarahan fans Selena Gomez.

Penyanyi Selena Gomez mengungkapkan Hailey Bieber mendapat ancaman pembunuhan dari fans.

Tak hanya ancaman pembunuhan, Hailey juga mengaku banyak mendapatkan ujaran kebencian di media sosialnya.

" Hailey Bieber menghubungiku dan bercerita bahwa dia mendapat ancaman pembunuhan dan pesan-pesan negatif," tulis Selena dikutip Kompas.com dari Instagram Story-nya, Jumat (24/3/2023).

Hailey Bieber diduga mendapatkan hal negatif tersebut karena menikah dengan Justin Bieber.

Justin Bieber pernah cukup lama menjalin cinta dengan Selena Gomez.

Hubungan asmara yang putus-nyambung dari 2010 hingga 2018 ini memiliki banyak penggemar fanatik.

Sebagian besar merasa tak rela hubungan itu berakhir dan Bieber akhirnya menikah dengan Hailey Baldwin.

"Ini bukan hal yang aku perjuangkan selama ini. Tak ada satupun orang yang harus merasakan kebencian dan perundungan," tulis Selena.

Selena Gomez meminta para penggemarnya untuk berhenti melakukan teror mengerikan terhadap Hailey Bieber.