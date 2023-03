Benaia Manasye Lintjewas, Pemuda Kendari Jadi Tentara Amerika Serikat, Segini Gaji Bakal Didapat

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Benaia Manasye Lintjewas, pemuda asal Kendari yang jadi tentara Amerika Serikat (AS) kini jadi perbincangan warganet usai video tentangnya viral. Praktis, saat ini status kewarganegaraan Benaia pun hilang.

Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menjelaskan status Benaia kini bukan warga negara Indonesia.

Pemuda asal Kendari yang kini menjadi tentara AD Amerika Serikat itu sudah kehilangan kewarganegaraan RI.

Hal tersebut merujuk Pasal 23 d UU Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Di pasal tersebut dijelaskan WNI kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden RI.

"Pemuda Kendari yang ikut dalam rekrutmen angkatan darat Amerika Serikat ini berarti yang bersangkutan telah kehilangan kewarganagaraannya, kewarganegaraan Indonesia," ujar Hikmahanto, Sabtu (25/3/2023), mengutip laporan tim jurnalis Kompas TV.

Lantas, berapa gaji Benaia Manasye Lintjewas di AD Amerika Serikat?



Sebagai negara maju yang memiliki angkatan bersenjata terkuat di dunia, AS memberikan upah yang tak sedikit bagi anggota militernya.

Kesejahteraan tentara AS berlaku sama untuk semua matra, di antaranya Angkatan Laut (US Navy), Angkatan Darat (US Army), Angkatan Udara (USAF), Angkatan Antariksa (US Space Force), Penjaga Pantai (USCG), dan Marinir (US Marine).

Dilansir dari Kompas.com, gaji tentara AS dihitung berdasarkan formula kombinasi antara pangkat dan masa pengabdian.

Kepangkatan militer AS terbagi menjadi 3 golongan, yakni golongan E atau Enlisted (Tamtama dan Bintara), W atau Warrant (Pembantu Perwira), O atau Officers (Perwira).

Tak disebutkan secara lebih lanjut terkait posisi atau jabatan pemuda 22 tahun asal Kendari Sulawesi Tenggara yang lolos seleksi tentara AS dan menjadi lulusan terbaik itu.

Akan tetapi, jika melihat dari ban pangkat pada lengan kanan seragam yang dipakai Benaia saat upacara kelulusan, maka pemuda itu menyandang pangkat E-3 (Private First Class) dengan gaji 2.103 USD (dollar AS) atau sekitar Rp31.89 juta per bulan (kurs Rp15.160).

Pangkat Privat First Class setara dengan pangkat Tamtama di Tentara Nasional Indonesia (TNI).



Gaji tentara Amerika Serikat terendah adalah adalah E-1 atau pangkat Privat, dua tingkat di bawah pangkat Benaia.

Pangkat Privat itu setara dengan Prajurit Dua (Prada) di jenjang kepangkatan TNI.