Insiden Berdarah di Langsa, Anak Pemilik Kos Bacok Tiga Mahasiswa, Begini Kronologinya

Foto Humas Polres Langsa

Kapolsek Langsa Timur Iptu Aulia Budiman, SH, MH, bersama petugas lainnya saat memperlihatkan tersangka MY. MY anak pemilik kos-kosan di Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, MY (30) nekat menyabet tiga mahasiswa ngekos di sana pakai parang