Resmi Jadi Capres PDIP, Ganjar: Sebuah Kehormatan Dapat Tugas Ini sebagai Kader Partai

SERAMBINEWS.COM - Resmi jadi Calon Presiden (Capres) 2024 usungan PDIP, Ganjar Pranowo menyebut sebuah kehormatan baginya mendapat tugas ini sebagai kader partai.

"Sebuah kehormatan buat saya mendapat penugasan ini sebagai kader partai, di samping tentu ini tugas yang tidak mudah," kata Ganjar di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023).

Gubernur Jawa Tengah ini memohon dukungan semua pihak, terutama para pengurus dan kader partai PDIP di seluruh Indonesia.

"Inilah momentum buat kita untuk mengonsolidasikan kekuatan untuk bersatu, one for all, all for one," ucap Ganjar.

Ini bukanlah penugasan pertama dari partai untuknya, mulai dari menjadi anggota DPR RI hingga Gubernur Jawa Tengah sudah diemban oleh Ganjar selama ini.

"Dan hari ini ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat," ucap Ganjar.

"Mudah-mudahan saya mampu, insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu, sebagai Calon Presiden Republik Indonesia," pungkasnya.

Diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan secara resmi Capres 2024 pilihan partai tersebut.

Adapun yang dipilih sebagai bakal Capres 2024 yakni Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat yang saat ini memimpin elektabilitas di kebanyakan lembaga survei.

"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menetapkan saudara Ganjar Pranowo yang sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai.

Untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," kata Megawati secara daring, Selasa siang.

