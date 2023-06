Kolaborasi Pendidikan Keperawatan Gelar Konferensi Internasional

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebanyak 300-an perawat, instruktur klinik dan dosen serta mahasiswa keperawatan menghadiri konferensi internasional yang bertajuk “ Quality Improvement of Nursing Education” yang digelar di Gedung AAC Dayan Dawod Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Kegiatan selama tiga hari, 6 hingga 8 Juni 2023 ini diisi oleh 8 orang keynote speakers yaitu Dr. Amelia Tuipulotu (Chief Nurse Officer World Health Organization/WHO), Dr. Tira Aswitama (Health Specialist UNICEF), Prof Margret Lepp (Inland Norway University of Applied Sciences), Prof Vigdis Abrahamsen Grondahl dan Prof Ann Karin Helgesen (Ostfold University Norway), Agus Setiawan, Ph.D (Dekan Fkep UI), Oili Dahl (Swedish Nursing Association), dan Dr Harif Fadhillah (Indonesian National Nursing Association).

Ketua Panitia Suwarni SKM MPH melaporkan Konferensi ini memaparkan sebanyak 37 artikel penelitian dan 25 poster penelitian yang dipresentasikan oleh para profesor dan pakar keperawatan dari negara Norwegia, Denmark, Swedia, Malaysia dan juga perawat dan dosen keperawatan yang berasal dari perguruan tinggi terkemuka di Aceh dan Indonesia.

“Event internasional ini tidak hanya berdampak terhadap pembangunan kesehatan di Provinsi Aceh terutama peningkatan pelayanan keperawatan, namun juga sebagai sarana mengenalkan wisata dan budaya termasuk kuliner khas Aceh bagi para peserta dalam dan luar negeri,” pungkas Suwarni.

Konferensi Internasional ini dibuka Senin (06/06/2023) oleh Prof Dr Mustanir MSc selaku Wakil Rektor III Universitas Syiah Kuala. Dalam sambutannya Mustanir mengucapkan terima kasih kepada partner, sponsorship, dan Panitia yang telah menggelar kegiatan ini sebagai upaya peningkatan kapasitas perawat dan dosen agar bertambahnya pengalaman dan wawasan secara global sehingga berimplikasi positif terhadap kepuasan masyarakat pengguna layanan keperawatan.

Diakhir sambutannya ia juga berharap kegiatan ini terus berlanjut kedepannya dan para tamu undangan juga dapat menikmati keindahan alam dan wisata syariah selama mengikuti konferensi ini.

Sambutan juga disambaikan oleh Jan Ivar Nilsson (Profesor Inland Norway University of Applied Sciences) selaku Coordinator of Capacity Building in Nursing Education in Indonesia (CABNEI) Project yang telah mengawal kegiatan selama 3 tahun ini sangat berterima kasih kepada seluruh delegasi, Govemor Board, Quality Control, Change Agents dan Nurse Educator dari Fakultas Keperawatan Unversitas Syiah Kuala, Poltekkes Kemenkes Aceh, FKM Unmuha Aceh dan Akper Ibnu Sina Kota Sabang (AKIS) atas kerjasama dan kerja keras sehingga seluruh proyek telah diselesaikan dengan baik.

“Konferensi hari ini adalah kesimpulan dari Proyek CABNEI yang didanai oleh Program Erasmus+ Uni Eropa yang bertujuan untuk memberdayakan guru dalam pendidikan keperawatan dan menyebarluaskan metode pengajaran yang inovatif”.

Profesor Jan juga berharap kemitraan yang sudah berlangsung selama ini dapat dilanjutkan pada tahun mendatang untuk peningkatan mutu pendidikan keperawatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat global.

Sementara itu dr. Tira Aswitama, Health Specialist UNICEF, menyampaikan bahwa pendidikan keperawatan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang dapat memberikan perawatan yang berkualitas untuk bersama mengatasi permasalahan kesehatan prioritas di Indonesia termasuk di Aceh.

Diantaranya terkait upaya penurunan kematian ibu dan anak, pencegahan penyakit menular termasuk pemberian imunisasi, dan permasalahan gizi. Kolaborasi dunia akademisi dan praktisi sangat diperlukan dalam hal peningkatan kapasitas yang berkelanjutan, pengabdian masyarakat, edukasi masyarakat untuk perubahan perilaku dan keterlibatan dalam menjaga kesehatan, serta advokasi berbasis bukti dari kajian-kajian yang dihasilkan oleh para akademisi.

Turut berhadir pada kegiatan konferensi, Direktur RSUZA Banda Aceh mewakili Pemerintah Aceh, perwakilan Dinas Kesehatan Propinsi Aceh, RSIA Provinsi Aceh, unsur Muspida, Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh, Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh, Pengurus Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Kota Sabang, Pengurus DPW PPNI Aceh dan DPD PPNI Kabupaten/Kota serta para tamu undangan yang juga disuguhi tarian Ratoh Duek oleh mahasiswa Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Aceh dan Paduan Suara mahasiswa Akper Ibnu Sina Sabang (*)