VIDEO Tak Hanya Bernyanyi, Putri Ariani Juga Mahir Mengaji, Suaranya Tilawahnya Bikin Merinding

SERAMBINEWS.COM - Tak hanya bersuara merdu, Putri Ariani juga jago mengaji, suaranya bikin merinding.

Diketahui Putri merupakan penyanyi asal Indonesia pertama yang menerima Golden Buzzer dalam acara pencarian bakat terkenal America's Got Talent 2023.

Sangking terkesimanya dengan penampilan Putri, juri Simon Cowell sampai menghampiri wanita tersebut ke panggung dan menyalami ayah si penyanyi asal Yogyakarta kelahiran Riau itu.

Mendapat golden buzzer artinya Putri langsung lolos menuju live show alias babak semifinal.

Sementara kontestan lain perlu mengumpulkan minimal tiga suara dari juri agar lolos dari babak eliminasi menuju pertunjukan live.

Ia berhasil membawakan dua lagu yaitu ‘Loneliness’ lagu miliknya sendiri, dan lagu ‘Sorry Seems to be Hardest Word’ sambil bermain piano, Selasa (6/6/2023).

Sebagai penyanyi tunanetra yang tidak bisa melihat sejak usia tiga bulan karena mengidap ROP atau Retina of Premature, Putri membuktikan kalau dirinya tetap bisa berprestasi.

Ternyata tak hanya bernyanyi, Putri juga jago mengaji dan suaranya mampu membuat siapa pun merinding.

Dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok @dpctenayan, Putri melantunkan ayat suci Alquran, tepatnya pada surah Al Qadr.

Sambil meraba Quran braille yang ada di hadapannya, Putri membacakan ayat-ayat Allah dengan suara yang merdu, membuat netizen banyak takjub padanya.

Berikut bacaan tilawah surah Al Qadr yang dilantunkan oleh penyanyi "Loneliness" bernama Ariani Risma Putri.(*)

Narator: Suhiya Zahrati

Baca juga: VIDEO Simon Cowell terpukau penampilan Putri Ariani, Penyanyi Tunanetra Dapat Golden Buzzer di AGT

Baca juga: Sosok Putri Ariani yang dapat Golden Buzzer di AGT, Penyanyi Tunanetra Punya Suara Emas