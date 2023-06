Buruan Daftar, 10 Beasiswa Penuh S1, S2, S3 Dibuka dari Juni-Agustus 2023, Semua Gratis

SERAMBINEWS.COM - Bagi pemburu beasiswa pendidikan perguruan tinggi di luar negeri, 10 beasiswa ini tidak salah untuk dicoba.

Barangkali ada yang bisa mendapatkan salah satu beasiswa ini jika benar-benar rezekinya.

Beasiswa yang ditawarkan pun beragam.

Ada beasiswa yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa jenjang Vokasi D3, jenjang Sarjana (S1), S2, maupun S3 di sejumlah negara.

Tidak hanya memberikan biaya kuliah penuh, beberapa beasiswa ini juga memberikan tunjangan hidup, asuransi kesehatan, bahkan asrama bagi mahasiswa internasional.

Dikutip dari laman Instagram lembaga persiapan kuliah luar negeri @kobieducation, ada 10 beasiswa penuh yang bisa diikuti dan dibuka pendaftarannya pada bulan Juni hingga Agustus 2023.

10 beasiswa "fully-funded" pendaftaran Juni-Agustus 2023

1. ADB JSP - School of International Health The University of Tokyo

Negara: Jepang

Jenjang: S2 dan S3

Penutupan pendaftaran: 30 Juni 2023

2. The Romanian Government Ministry of Entrepreneurship and Tourism Scholarship

Negara: Romania

Jenjang: S1, S2, dan S3

Penutupan pendaftaran: 30 Juni 2023

3. King Fahd University of Petroleum and Minerals Scholarship

Negara: Arab Saudi

Jenjang: S2 dan S3

Penutupan pendaftaran: 25 Juli 2023