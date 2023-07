VIDEO YUK Mampir ke Toko Buku New Zikra, Lihat Produk Terkininya PT Dunia Barusa

Laporan Hendri | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM- Bazar buku tulis dan perlengkapan sekolah untuk tahun ajaran baru tahun 2023 mulai dibuka di halaman di toko buku New Zikra yang beralamat di Kompleks Gedung ITLC Pemko Banda Aceh (eks Bioskop Garuda), Jalan Tuanku Imam Bonjol, Gampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.

Bazar dibuka selama sembilan hari, mulai dari Senin 10-19 Juli 2023. New Zikra dengan menjual beragam jenis buku alat tulis dan bacaan serta perlengkapan sekolah lainnya tersebut ramai diminati pengunjung menjelang tahun ajaran baru sekolah.

Selain tersedia buku disana juga terdapat pameran mobil yang diselengkaran oleh PT Dunia Barusa Dealer resmi Toyota Aceh.

Dalam kegiatan ini, pihak PT Dunia Barusa Dealer resmi Toyota Aceh turut memamerkan produk terkininya, yakni diantaranya All News Yaris Croos HEV, All New Agya dan New Fortuner.

Pengunjung dapat melihat secara langsung dan mengetahui kelebihan kendaraan impiannya. Tidak hanya itu, pengunjung juga akan dibanjiri berbagai macam penawaran menarik dari PT Dunia Barusa. (*)

Editor: Aldi Rani

Narator: Suhiya Zahrati

