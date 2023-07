Kembang Tanjong Sabet Juara Umum MTQ Tingkat Kabupaten Pidie, Pulang Tanpa Bawa Piala Bergilir

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Kafilah Kembang Tanjong merengkuh juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran ( MTQ) Ke-36 tingkat kabupaten di Pidie dengan meraih nilai 53.

Namun, prestasi yang diukir Kecamatan Kembang Tanjong tanpa membawa pulang piala bergilir.

Sementara Kota Sigli di peringkat kedua memperoleh nilai 32, dan Simpang Tiga di posisi ketiga mendapatkan nilai 31.

MTQ tingkat kabupaten itu resmi ditutup Sekda Pidie, Idhami, SSos, MSi, di Gedung Pidie Convention Center (PCC) Sigli, Rabu (12/7/2023), dengan dirangkaikan penyerahan hadiah kepada juara.

Untuk diketahui, piala bergilir sudah sah menjadi Kafilah Kota Sigli setelah Kecamatan Kota Sigli berturut-turut empat kali menjadi juara umum.

Adalah MTQ Ke-32 di Kecamatan Muara Tiga (Laweung) Tahun 2012, MTQ Ke-33 di Kecamatan Mane Tahun 2014, MTQ Ke-34 di Kecamatan Indrajaya Tahun 2016, dan MTQ Ke-35 di Kecamatan Mila Tahun 2018.

" MTQ Tahun 2023, Kafilah Kembang Tanjong menjadi juara umum dengan poin 53. Namun, juara umum diraih Kembang Tanjong tanpa adanya piala bergilir," kata Kepala Dinas Syariah Islam Pidie, drh Fazli, MSi kepada Serambinews.com, Rabu (12/7/2023).

Menurutnya, MTQ Ke-36 yang dilaksanakan ini tidak digelar di kecamatan sehingga tidak ada piala bergilir.

Sementara piala bergilir yang diraih Kota Sigli pada MTQ Ke-35, telah sah menjadi milik Kota Sigli, lantaran Kota Sigli telah empat kali berturut-turut memboyong juara umum.

Ia menyebutkan, Kafilah Kota Sigli di urutan kedua memperoleh 32 poin, Simpang Tiga di posisi ketiga mendapatkan 31 poin, Indrajaya di urutan empat 27 poin, dan Mutiara Timur 24 poin.

Lalu, Batee di peringkat keenam 23 poin, Batee di urutan tujuh 20 poin, Pidie di posisi kedelapan 19 poin, Mutiara 17 poin pada urutan 9, dan Delima peringkat kesepuluh meraih 14 poin.

Ia menjelaskan, untuk juara satu perorangan diberikan dana Rp 3 juta per orang, berjumlah 32 peserta dan juara satu beregu dihadiahkan uang Rp 6 juta per regu berjumlah 12 orang.

Lalu, juara dua diberikan dana Rp 2 juta per orang, dengan jumlah 21 orang dan juara dua beregu Rp 4,5 juta per regu berjumlah 12 orang, serta juara tiga diberikan hadiah dana Rp 1,5 juta per orang, berjumlah 31 orang, dan juara tiga beregu menerima hadiah Rp 3 juta per regu, berjumlah 12 orang.