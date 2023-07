Kanwil DJPb Adakan FGD Percepatan Penyaluran DAK Fisik 2023 di Nagan Raya

“Anggaran DAK Fisik tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yang lalu, demikian juga dengan sub bidang yang dikelola, dari 13 sub bidang di TA 2022, saat ini 9 sub bidang,” sebutnya.

Laporan Rizwan I Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Pemkab Nagan RayA mendukung kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Akselerasi Percepatan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023.

Kegiatan itu diselenggararakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Aceh.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nagan Raya, Ir H Ardimartha pada kegiatan FGD di Aula Bappeda, Kamis (13/7/2023).

Menurut Sekda, pada tahun 2023, DAK fisik yang dikelola Pemkab Nagan Raya sebesar Rp 47.067.442.000, sedangkan jumlah sub bidang yang dikelola sebanyak 9 sub bidang.

“Anggaran DAK Fisik tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yang lalu, demikian juga dengan sub bidang yang dikelola, dari 13 sub bidang di TA 2022, saat ini 9 sub bidang,” sebutnya.

Sekda meminta kepada SKPK Nagan Raya yang mengikuti acara FGD untuk menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi, untuk dicarikan solusi bersama, sehingga semua DAK fisik tahap pertama dan data kontrak sudah dapat diselesaikan

"Pemkab Nagan Raya akan terus mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik, sehingga manfaatnya dapat cepat dirasakan oleh lapisan masyarakat," ungkap Sekda.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Izharul Haq menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Nagan Raya telah memfasilitasi acara FGD dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Acara FGD ini lanjut Izharul, sangat penting dilaksanakan sebagai wahana diskusi atau mencari solusi, atas berbagai kendala dalam penyaluran DAK fisik di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Simeulue.

Kegiatan dilanjutkan pemaparan materi yang disampaikan Alfa MH Simanungkalit dari Kanwil DJPb Provinsi Aceh dan Kepala BPKD Nagan Raya, Ali Munir SE MM serta diskusi bersama.

Adapun yang menjadi peserta FGD, selain dari perwakilan sejumlah perangkat daerah Kabupaten Nagan Raya, juga diikuti oleh perwakilan Pemkab Simeulue serta jajaran KPPN Meulaboh.(*)

