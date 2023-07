Cuma Tamatan SMA Tapi Kini Punya Ratusan Karyawan, Helmy Yahya Bongkar Rahasia Sukses Raffi Ahmad

Raffi juga bukan orang yang menginjak bangku universitas. Tapi, dari semua hal yang terlihat biasa saja itu, Raffi kini telah memiliki perusahaan dengan karyawan mencapai ratusan.

SERAMBINEWS.COM - Siapa yang tak tahu Raffi Ahmad?

Aktor, penyanyi sekaligus presenter itu kini dikenal sebagai pengusaha sukses.

Kakak dari Syahnaz Sadiqah itu memiliki ratusan karyawan.

Produser dan presenter Helmy Yahya bongkar rahasia sukses Raffi Ahmad.

Di mata Helmy Yahya, bakat yang dimiliki Raffi sebenarnya biasa saja.

"Kita bedah Raffi, sorry penggemar Raffi. Cakep iya, nyanyi biasa, akting biasa, lucu, banyak yang lebih lucu," kata Helmy dikutip dari YouTube Kasisolusi.

"Tapi kenapa dia diatas dari semua? Itu yang kita harus belajar," sambungnya.

"Dia kuliah juga kagak, cuma tamatan SMA, tapi he's one of the best, kebanggaan kita," ujar Helmy.

Dari Raffi, ada satu hal yang kemudian bisa dijadikan contoh oleh semua orang yang ingin sukses.

"Ingredients paling dibutuhkan itu attitude," ucap Helmy.

"Modalnya senyum, nunduk. Kita WA jawab, kalaupun dia sibuk, minimal pakai voice note, that's Raffi Ahmad," kata Helmy.

