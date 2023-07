6 Tim Futsal Tampil di Turnamen Tropeo Kemerdekaan, Digelar di GOR Alun-Alun Sigli

For Serambinews.com

enam tim yang ambil bagian dalam ajang bergengsi tersebut di antaranya yaitu AFG Banda Aceh, Jovenes, Guardian FC, Satu Asa Karya dan Tona United.

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Enam tim futsal ternama di Aceh saat ini akan unjuk kekuatan dalam turnamen futsal Tropeo Kemerdekaan tahun 2023.

Turnamaen dalam rangka memperingati HUT RI ke 78 itu akan berlangsung mulai 30 Juli – 3 Agustus 2023 di GOR Alun-Alun Kota Sigli, Kabupaten Pidie.

Selain itu, satu tim lainnya yang ikut serta adalah Tim PON Aceh. Mareka ini merupakan tim yang sedang dipersiapkan untuk membela Aceh pada PON Aceh-Sumut tahun 2024.

Dimana saat ini mareka juga sedang menjalani Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda).

Koordinator kegiatan Alfi dan Ichsan, Jumat (28/7/2023) mengatakan turnamen Tropeo Kemerdekaan ini bertujuan untuk kompetisi dan hiburan. Turnamen tersebut sebagai ajang untuk mengadu kemampuan antar tim atau peserta yang bermain dengan semangat kompetitif. Selain itu, turnamen juga memberikan hiburan dan kegembiraan bagi penonton.

“Turnamen ini juga sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran untuk peserta, khususnya bagi pemain muda. Mereka bisa memperoleh pengalaman berharga, belajar taktik permainan, kerjasama tim dan mengasah keterampilan teknis dalam lingkungan kompetitif,” kata Alfi.

Alfi menambahkan tujuan utama tentunya untuk mempererat persahabatan dan hubungan antar komunitas. Sehingga orang-orang dari berbagai komunitas atau wilayah untuk bertemu, berkompetisi, dan memperkuat ikatan persahabatan antar anggota tim atau partisipan.

“Turnamen ini menganut sistem kompetisi, dimana semua peserta akan saling berhadapan. Tim yang memperoleh nilai tertinggi akan dinobatkan sebagai sang juaranya. Dan pada setiap harinya akan ada tiga pertandingan,” pungka Alfi.

Pada hari pertama, Minggu 30 Juli 2023 akan berlaga tim PON Aceh Vs AFG Banda Aceh pada pukul 16.30 WIB, pertadingan kedua Jovenes vs Guardian Fc (20.30 WIB) dan laga ketiga Satu Asa Karya Vs Tona United (21.30 WIB