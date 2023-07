Diwisuda Erdogan, Ternyata Briptu Tiara Nissa Zulbida Duduki Peringkat 5 Lulusan Terbaik Akpol Turki

SERAMBINEWS.COM - Nama Briptu Tiara Nissa Zulbida belakangan ini menjadi viral di media sosial usai membawa nama harum Indonesia.

Bagaimana tidak, sosok anggota polisi wanita ( Polwan) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) itu sukses dinobatkan sebagai lulusan terbaik dari Sekolah Kejuruan Polisi Akademi Kepolisian Golbasi, Turki, pada Rabu, 26 Juli 2023.

Ternyata dalam Akademi Kepolisian ( Akpol) Turki itu, Briptu Tiara Nissa Zulbida meraih peringkat kelima lulusan terbaik.

Tak hanya itu, Briptu Tiara Nissa Zulbida merupakan satu-satunya peserta asing wanita terbaik pada pelatihan itu.

Menjadi lulusan terbaik, Briptu Tiara Nissa Zulbida memperoleh kehormatan menyampaikan pidato dalam bahasa Turki di hadapan Presiden Erdogan dan seluruh tamu undangan yang hadir.

Erdogan Kirim Salam Kepada Jokowi

Potongan video Briptu Tiara Nissa Zulbida saat berhadap-hadapan dengan Presiden Erdogan kemudian viral di media sosial.

Dimana dalam video itu Presiden Erdogan menitipkan salam kepada Presiden Jokowi yang disampaikan kepada Polwan Indonesia yang merupakan salah satu lulusan terbaik Akademi Kepolisian Turki, Ankara.

Dari video viral yang beredar, terlihat spontanitas Presiden Erdogan untuk berjabat tangan lebih lama dan mengirimkan salam kepada rekannya, Presiden Jokowi, begitu mengetahui peserta di hadapannya merupakan seorang Indonesia.

Briptu Tiara Nissa Zulbida yang menerima salam itu, terlihat percaya diri berbincang dengan Presiden Erdogan dalam bahasa Turki.

Peristiwa tersebut terjadi pada saat wisuda pelatihan capacity building "the First Level Police Chief Training and the Non Thesis Master Degree", yang berlangsung di Akademi Kepolisian, Turkish National Police, Ankara, Turki (26/7/2023).

Dikutip dari laman Kemlu.go.id, Lalu Muhamad Iqbal, Duta Besar Indonesia untuk Turki bahkan ikut mengomentari peristiwa itu sekaligus menerima ketiga anggota Polri tersebut di ruang kerjanya, KBRI Ankara pada 28 Juli lalu.

"Pesan persaudaraan yang dikirimkan oleh Presiden Erdogan kepada Presiden Jokowi menunjukkan hubungan kedua bangsa dalam dan mengakar.