Taekwondo Pidie Juara Umum Pangdam Cup II, Ini Atlet Peraih Emas, Perak Hingga Perunggu

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Taekwondo Pidie di bawah asuhan Kodim 0102 Pidie, sukses ukir prestasi pada kejuaraan Pangdam Iskandar Muda Taekwondo Championship Tahun 2023, dengan meraih juara umum.

Atlet taekwondo Pidie berhasil membawa pulang pada kejuaraan Pangdam Cup II itu, dengan 13 keping medali emas, delapan perak dan tiga perunggu.

Kejuaraan itu ditutup Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya SIP MIP, di Gedung Balee Meusaraya Aceh (BMA), Senin (7/8/2023).

"Kita berhasil meraih juara umum kejuaraan Pangdam Iskandar Muda Taekwondo, lantaran hampir semua atlet meraih medali," kata Ketua Pengcab Taekwondo Pidie, Muhammad Nazar ST MT, kepada Serambinews.com, Rabu (9/8/2023).

Ia menyebutkan, untuk atlet taekwondo peraih emas adalah Nawawul Alzka U 63 kg kelas junior putra.

Lalu, Zakia Azirna U 52 kg kelas junior putri, Khusnul Hatimah U 67 kg senior putri, Zakiaturahmi 46 kg senior putri, Rahmad Rifky U 54 kg senior putra dan Arya Dewantara Chan U 33 kg cadet putra.

Selanjutnya, Bagus Aditya Pratama U 63 kg senior putra, Resalini Ilva Poomsea cadet putri, Zilky Zalhadi U 73 kg junior putra, Wahyuni Triyana U 53 kg senior putri, Alifa Salsabila U 44 kg cadet putri dan Rian Ardiansyah U 68 kg junior putra.

Berikutnya, peraih medali perak adalah Al-Hafiiz under 59 kg kelas junior putra, Chairunisa under 57 kg junior putri, M Sultan Alif under 41 kg cadet putra dan Vanesha Br Ritonga U 42 kg junior putri.

Kemudian, Rangga under 37 kg cadet putra, Nabil over 78 kg junior putra, Carissa under 44 kg junior putri dan Nadia over 78 kg junior junior putri.

Ada pun peraih medali perunggu berjumlah tiga atlet. Yaitu, Jelita Amelia U 57 kg kelas senior putri, Mirza Aifit U 58 kg senior putra dan Zayyan U 53 kg cadet putra.

Selain itu, taekwondo Pidie meraih dua atlet terbaik dan wasit terbaik.

Untuk atlet diraih Arya Dewantara Chan, tampil di kelas cadet putra dan Bagus Aditya Pratama tampil di kelas senior putra.

Sedangkan wasit terbaik Pidie diraih Arif Hidayat.

"Kita memberikan apresiasi kepada Kodim 0102 Pidie, yang telah menangani atlet taekwondo Pidie sehingga tampil sebagai juara umum. Ini prestasi yang mengharumkan nama Pidie sebagai penguasa tanah rencong," pungkasnya. (*)

