dr Boyke Ingatkan Pentingnya Anak Perempuan Jaga Diri : Mudah Terbuai dan Paling Banyak Dirugikan

SERAMBINEWS.COM - Seksolog dr Boyke mengimbau kepada kepada anak perempuan untuk lebih peduli dan menjaga dirinya dari nafsu dan godaan laki-laki.

Fase remaja memang waktunya sedang menggebu-gebu terutama soal jatuh cinta dan pacaran. Namun penting sekali anda anak perempuan bisa dituntut untuk menjaga dirinya dari pergaulan bebas.

Menurut dr Boyke, perempuan memang mudah sekali terubuai ketika sedang jantuh cinta.

Namun hal itu jangan sampai remaja perempuan terlena bahkan nekat melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan memberikan keperawanannya kepada pasangan yang belum halal.

Kondisi ini sering kali ditemui dr Boyke di lapangan pada anak perempuan.

Para remaja perempuan memberikan keperawannya kepada sang pacar karena takut diputuskan.

Hal tersebut disampaikan dr Boyke dikutip Serambinews.com dari kanal YouTube Azka Corbuzier.

"Kalau pacar kamu meminta hubungan seks kemudian kamu takut kalau tidak melakukan nanti diputuskan, sementara kamu pengen punya pacar, sebaiknya jangan," kata dr Boyke.

Menurutnya, jika seorang perempuan melakukan hubungan seksual sebelum menikah, maka ia berisiko kehilangan keperawannya.

Tanda seorang perempuan masih perawan atau tidak bisa ditandai dengan kasat mata, berbeda dengan laki-laki.

Maka dalam hal ini, perempuan sangat dirugikan, "Perempuan lebih rugi sangat jelas," tegas dr Boyke.

"if i have sex with him or her, perempuan kehilangan keperawanan, keperawanan is number one, kalau laki-laki kehilangan keperjaakaan dia tidak ada tandanya but women ada tandanya," sambung dr Boyke.

