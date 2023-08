Marshanda Idap Bipolar, Sang Anak Buat Pengakuan Mengejutkan: Aku Nggak Bisa Membayangkan Ibu Marah

"Aku enggak bisa membayangkan ibu marah-marah, you seem innocent," kata Sienna sambil menatap Marshanda.

SERAMBINEWS.COM - Artis peran Marshanda diketahui mengidap bipolar.

Ia pun aktif mengkampanyekan isu kesehatan mental di sosial media.

Lalu, bagaimana respons sang anak Sienna Kasyafani, putri Marshanda dan Ben Kasyafani tentang kondisi ibunya yang menderita bipolar?

Di usia yang menginjak 10 tahun, Sienna sudah tahu ibunya menderita bipolar.

Hal ini dia ketahui dari ayahnya.

"Aku tidak pernah bilang kepadanya, 'ibu ada gangguan bipolar,' tapi ibu tahu Sienna tahu. Apa ibu pernah ngomong?" tanya Marshanda pada putrinya, dikutip dari YouTube Daniel Mananta Network.

"Ayah Ben pernah bilang," jawab Sienna.

Marshanda bersyukur karena Ben bisa memberikan pemahaman yang baik pada Sienna tentang kondisinya.

Dengan pemahaman yang diberikan, Sienna paham ketika ada momen ibunya membutuhkan waktu untuk sendiri.

"Misalnya gue udah mulai merasa enggak nyaman atau anxious atau butuh me time untuk recharge, I will tell her," ucap Marshanda.

"Dan gue akan bilangnya begini 'Ibu ini minta quiete time bukan untuk neglect Sienna, tapi aku ingin memperlakukanmu dengan lebih baik,'" kata Marshanda.

Sienna seolah tahu betul maksud iucapan ibunya dan kemudian merespons dengan senyuman.

"Jika aku tidak melakukan this recharge, aku tidak akan sebaik sebelumnya, bakal jadi galak, marah-marah," tutur Marshanda.