Dosen IAIN Langsa Ini Sampaikan Tanggapannya Atas HUT Ke-78 RI

Menurut dosen IAIN Langsa ini, di usianya yang ke-78 tahun, sudah banyak kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dicapai negara ini, meski tentunya masih banyak hal yang harus dibenahi dan disempurnakan.

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Dosen Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara Pascasarjana IAIN Langsa, DR Tgk H Zulkarnain, MA atau disapa Abu Chik Diglee, menyampaikan tanggapannya atas usia HUT ke-78 Kemerdekaan RI.

"Karena memang belum sepenuhnya tercapai seperti yang diharapkan," ujarnya.

Sebagai anak bangsa, sebut mantan Ketua MPU Kota Langsa ini, tentunya kita mensyukuri semua nikmat yang telah Allah SWT anugerahkan atas kemerdekaan yang telah dicapai melalui banyak pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa.

Kemerdekaan telah diraih dan upaya mengisi kemerdekaan telah pula dilakukan secara maksimal, jika ada yang masih kurang dari hal itu, tentunya kewajiban semua sebagai anak bangsa untuk menyempurnakannya.

Harry Julian Benda dalam bukunya The Crescent And The Rising Sun atau Bulan Sabit dan Matahari Terbit, setebal 344 halaman buku itu menceritakan, kisah pilu bagaimana kejamnya penjajahan Belanda.

Begitu juga beratnya penderitaan para anak bangsa di era pendudukan penjajahan Jepang atas para bumi putra.

Banyak jasad para pahlawan yang terbujur kaku demi kemerdekaan dan kemuliaan bangsanya, tidak sedikit darah yang tertumpah dan tidak terhitung pula kubangan air mata kenestapaan yang menggenang.

Banyak anak-anak menjadi yatim dan tidak sedikit para istri yang menjadi janda karena suami suami mereka gugur di medan laga, sebagai syuhada kusuma bangsa.

Mereka para pahlawan bunga bangsa telah gugur dan berkorban untuk negara, nusa dan bangsanya.

Oleh karena itu, alangkah naifnya, jika ada para generasi penerus bangsa yang tidak mengenang jasa-jasa dan pengorbanan mereka.

Pada kesempatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI ini, marilah kita bertafakur, merenung akan jasa jasa para pahlawan kusuma bangsa yang telah rela dan ikhlas, gugur demi kemerdekaan, kemuliaan dan marwah bangsanya.

